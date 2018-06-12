"كهرباء الشارقة" تختتم برامجها الاجتماعية لشهر رمضان

الشارقة 24:

اختتمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الثلاثاء، برنامجها الاجتماعي لشهر رمضان هذا العام، بتكريم الجهات والمؤسسات والمتطوعين كافة الذين شاركوا في تنظيم أنشطة وفعاليات الهيئة خلال شهر رمضان.

تضمنت الفعاليات توزيع الجفير الرمضاني وأكثر من 24 ألف وجبة إفطار على الموظفين وسائقي المركبات والأسر المتعففة، تأكيداً لالتزام الهيئة بمبدأ المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع وتسديد فواتير الاستهلاك على المتعثرين، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية من خلال مبادرة "نور حياتهم"، وتوصيل التيار الكهربائي لعدد 30 مسجداً وتوصيل التيار الكهربائي لعدد 74 خيمة رمضانية في مختلف مناطق إمارة الشارقة، وتنظيم عدد من محاضرات التوعية وتوزيع عبوات مياه من منتجات مصنع زلال التابع للهيئة على قاطني إمارة الشارقة، بالإضافة إلى الفعاليات المتميزة.

وأشار سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، إلى أنه تم خلال احتفال شهر الرحمة اختيار عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشئون الإسلامية شخصية الشهر، وذلك لدوره ومساهماته في التشجيع على بناء المساجد وإعمارها ونشر الوعي الديني والثقافي والتشجيع على الالتزام بالمسئولية المجتمعية، وتعاونه المستمر مع الهيئة في كافة الفعاليات، خاصة فيما يتعلق بنشر الوعي بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ومساهماته في مجال التنمية المستدامة، كما تم تكريم محمد عبيد مبارك ضمن مبادرة رجال في ذاكرة الهيئة لما قدمه من عطاء وإخلاص في العمل خلال فترة خدمته، التي استمرت على مدار 38 عاماً.

وأكد أن الهيئة تحرص على إطلاق المبادرات بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث والجامعات لتدعيم دورها البارز في خدمة المجتمع والقضايا الحيوية، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة التي ترتقي بمستوى الخدمات لتستمر مسيرة التقدم الحضاري والثقافي والاجتماعي الذي تشهده الإمارة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح سعيد القصير مدير إدارة الموارد البشرية أن الاحتفال تضمن تكريم العاملين بمكتب الرحمانية لصيانة ومعالجة الأعطال، ضمن مبادرة الجنود المجهولين وتقديم مسابقة، تحت شعار "فكر مع سيوا" قدمها حمد الحوسني من إدارة الشئون القانونية، وفي إطار حرص الهيئة على دعم البحث العلمي وتشجيع الطلاب والطالبات على الابتكار، تم تكريم طالبات جامعة الشارقة، وهن إيمان عبد الحميد خليل، ونادرة نادر هداية، وهديل رائد، ومروة غسان على مشروعهم البحثي.