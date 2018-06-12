آلاف المصلين يحيون ليلة 27 رمضان في مسجد النور بالشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

شهد مسجد النور في الشارقة إقبالاً كبيراً من المصلين لأداء صلاة التهجد ليلة 27 من رمضان، حيث حرصت كل الجهات المعنية من الشرطة والدفاع المدني والإسعاف والشؤون الإسلامية على تسيير الأمور؛ حيث كان الجميع على أتم الجاهزية والاستعداد لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الصلاة والتعامل مع أي طارئ، فضلاً عن تنظيم المصلين الذين أدوا الصلاة خارج المسجد الذي امتلأ على آخره، وتضرع الجميع لله عز وجل بالدعاء طالبين العفو والمغفرة من عنده تعالى، وأن يعيد شهر رمضان على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، راجين من الله أن يكونوا من عتقاء هذا الشهر الفضيل والمبارك.

وبدأت الصلاة، في تمام الساعة الواحدة وامتدت إلى ما بعد الثالثة فجراً، وحرص المصلون على اصطحاب زوجاتهم وأبنائهم لإحياء الليلة المباركة.

وفي نهاية صلاة التهجد، دعا الامام، أن يحفظ الله دولة الإمارات، ويمنَّ على صاحب السمو رئيس الدولة، بموفور الصحة والعافية، ويوفق صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم أصحاب السمو، حكام الإمارات، لما فيه خير البلاد والعباد.