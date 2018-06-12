مجلس ضاحية الخالدية يكرم الفائزين في مسابقة "رتل" القرآنية

الشارقة 24:

كرم سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى يرافقه الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى وخلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية في حفل نظمه مجلس ضاحية الخالدية في مقره بمدينة الشارقة الفائزين في مسابقة رتل القرآنية في عامها الثاني والتي جرى تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك.

حضر الحفل الشيخ بطي بن سعيد آل مكتوم وأعضاء مجلس ضاحية الخالدية وهم ‏محمد راشد بن جرش ومحمد علي بن هده وعلي حمد بن سيفان ومطر غانم السويدي، كما حضر الحفل من مجالس الضواحي كل من ‏العضو حسن أحمد الخيال من مجلس ضاحية مغيدر والعضو عبد الرحمن بن كرم من مجلس ضاحية الرحمانية و‏ ‏العضو عدنان علي الحوسني من مجلس ضاحية الزبارة والعضو إبراهيم محمد سيف الياسي من مجلس ضاحية مويلح بجانب حضور عبد الله سليمان الكابوري مدير إدارة المجالس وسلطان عبد الرحمن الحمادي رئيس قسم شؤون الضاحية وعمر عبيد الطنيجي رئيس قسم فعاليات المجالس وطارق محمد الملا مسؤول مجلس ضاحية الخالدية وكوادر الدائرة ولفيف من المدعوين وأهالي ضاحية الخالدية والمكرمين.

في بداية الحفل ألقى خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية كلمة أشاد فيها بجهود ضاحية الخالدية في تنظيم هذه المبادرة القرآنية للعام الثاني على التوالي والتي تحمل اسم مسابقة رتل، والتي تأتي في إطار برامج مجلس الضاحية الموجهة لأبناء وبنات أهالي ضاحية الخالدية في مدينة الشارقة الهادفة لتشجيع الأبناء على حفظ جزئي عمّ وتبارك من كتاب الله وفق أحكام التجويد والتلاوة خلال الشهر الفضيل.

وتقدم المري بالشكر الجزيل للرعاة الغانم للعقارات وأحمد سعيد المري للتجارة العامة على دعمهم لروافد المسابقة، كما أثنى على التعاون المشترك مع مركز منار السبيل لتحفيظ القرآن الكريم لمشاركته بالمشرفين والمحفضين وقيامه بالإشراف على حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتحفيز الطلبة على كتاب الله، وأشار المري إلى أن هناك حفل سيقام لتكريم البنات الفائزات في المسابقة.

بعدها قام سعادة خميس بن سالم السويدي يرافقه الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي وخلفان سعيد المري والحضور من الأعضاء بتكريم المشرفين على المسابقة عقبها تكريم الفائزين.

وفي نهاية الحفل أشاد رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بنجاح المسابقة وتواصلها للعام الثاني على التوالي وبمستوى إقبال أبناء وبنات الضاحية على المشاركة، وأكد على أهمية المسابقة في تحفيز الأجيال على حفظ القرآن الكريم وشغل أوقات الفراغ بما هو مفيد ونافع لهم في الدنيا والآخرة لاسيما خلال شهر رمضان الكريم.