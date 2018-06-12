"الحمرية" يختتم دورة تحفيظ القرآن الكريم الرمضانية

الشارقة 24:

ضمن فعاليات "رمضان الخير 2018"، أختتم نادي الحمرية الثقافي الرياضي دورة تحفيظ القرآن الكريم التي أُقيمت في مسجد زيد بن حارثة خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

ويسعى النادي من خلال هذه الدورة إلى رعاية الحلقات التعليمية الخاصة بعلوم القرآن الكريم وتشجيع النشء على مواصلة حفظهم لكتاب الله مع إجادة تلاوته من جهة، وتفعيل دوره المجتمعي بالتواصل مع أبناء المنطقة من جهة أخرى.

وتضمنت الدورة الرمضانية فئتين إحداهما للصغار، والثانية للكبار بحفظ أجزاء من القرآن الكريم.

وحضر حفل تخريج الدورة عبيد جمعة الشامسي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، يرافقه مستشار النادي سلطان فايز الشامسي، وعدد من موظفي النادي الحمرية وحشد من أولياء أمور الطلبة والأهالي.

وألقى المستشار كلمة ثمن فيها جهود الأئمة، مشيداً بتعاون مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.