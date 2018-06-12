بلدية الحمرية تعلن جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر بمبادرات مجتمعية

الشارقة 24:

كشف مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن البلدية ومن خلال كوادرها سيقومون بإطلاق عدد من المبادرات المجتمعية التي تبدأ من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، لتشمل كافة شرائح المجتمع.

وأشار الشامسي إلى أن فرق عمل البلدية استنفرت جهودها من خلال تجهيز المنطقة لاستقبال أيام العيد وفق الخطة الموضوعة، والتي تشمل تأهيل كافة المرافق بالخدمات والاحتياجات اللازمة لاستقبال الجمهور.

وشملت أعمال الفرق تجهيز مصلى العيد لاستقبال جموع المصلين، بجانب تجهيز الشوارع وتركيب الأنوار المعبرة عن الفرحة بقدوم العيد.

وأشار الشامسي إلى جاهزية مصلى الحمرية لاستقبال المصلين بجانب تهيئة المنطقة بالأنوار المختلفة على المداخل والمخارج، وتجهيز الحدائق وشاطئ الحمرية وغيرها من المرافق لتكون جاهزة لأهالي وزوار الحمرية والسياح طوال أيام العيد.

وهنأ الشامسي قيادة الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو حاكم الإمارات، لقرب حلول عيد الفطر المبارك.