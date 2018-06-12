خورفكان للمعاقين يختتم فعاليات الخيمة الرمضانية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

نظم نادي خورفكان للمعاقين عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال الخيمة الرمضانية لتحقيق رؤية وأهداف النادي السامية التي برزت بوضوح خلال أمسيات وليالي الشهر رمضان الفضيل، حيث تنوعت الفعاليات بين الدينية، والثقافية، والاجتماعية، والتدريبية، والرياضية وغيرها، كما كان هناك تفاعلاً كبيراً من قبل الأفراد والمؤسسات مع هذه الفعاليات الرمضانية المتنوعة.

وأوضح الأستاذ أحمد حسن القاضي أمين السر العام أن هذه الفعاليات تقام من أجل تحقيق أهداف سامية، مثل المسابقات الثقافيّة التي هي فرصة لتعزيز القدرات العقليّة والمعرفيّة والثقافيّة لدى منتسبي النادي، وهي ليست لإشْغال الوقت فقط.

ويشير القاضي إلى أنّ هذه الفعاليات تضيف الكثير للفرد والمجتمع، كما أن الدورات التي أقامها النادي مثل دورة الإسعافات الأولية الهدف منها هو إنقاذ حياة المصاب أولاً والتقليل قدر الإمكان من الآثار الضارة المترتبة على الإصابة مع استدعاء رجال الإسعاف في نفس الوقت لنقل المصاب بأسرع ما يمكن حتى يمكن استكمال إسعافه، والمسابقات الرياضيّة تضيف الكثير للفرد فالعقل السليم في الجسم السليم، وأمّا المسابقات الثقافيّة فتسهم في تأسيس أفراد ذوِي ثقافة ومعرفة وإدراك عالٍ، فخلف كلّ مجتمعٍ واعٍ أفرادٌ مثقّفون.

كما أكد الأستاذ محمد الكندي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية أن للخيمة الرمضانية أهداف توعوية وقيمية وفكرية وغيرها، وتعود هذه الفعاليات بالنفع على الفرد من جميع النواحي، فهي تمكّن الفرد من استغلال وقت الفراغ الذي يحظى به في هذا الشهر الكريم، وتعمل على استثمار طاقاته وتطوير ملكاته العقلية واستكشاف مواهبه وصقل مهاراته، بالإضافة إلى أنها تنمي فيه روح المبادرة والعطاء في الجانب الذي يميل إليه.

جدير بالذكر أن الخيمة الرمضانية لنادي خورفكان للمعاقين اشتملت على عدة فعاليات منها المحاضرات الدينية والدورات التدريبة والندوات الإعلامية والمسابقات الثقافية والترفيهية وأيضاً دورة كرة القدم الرمضانية.