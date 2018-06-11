"خيرية الشارقة" ترسخ قيم التكافل في رمضان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ضمن سلسلة تحقيقات "رمضان الشارقة"، تتواصل جولاتنا الميدانية لرصد مظاهر الشهر الفضيل، في مدن المنطقة الشرقية، والتي تتناول الجوانب الدينية والاجتماعية.

جمعية الشارقة الخيرية، إحدى المؤسسات الرائدة في مجالات العمل الإنساني والخيري، والتي تطال أنشطتها مختلف مدن ومناطق الإمارة طوال أيام الشهر الكريم، وفي مدينة خورفكان، تتنوع أنشطة فرع الجمعية المنبثقة عن حملتها الرمضانية، ما بين خيام إفطار للصائمين، وتوزيع المير الرمضاني، وغيرها من العديد من المبادرات.

ويؤكد سالم الناعور، مدير إدارة خورفكان بالجمعية، أنه تزامناً مع العشر الأواخر من شهر الرحمات، حرصت الجمعية على لم شمل الأيتام في المدينة على مائدة إفطار واحدة، بمشاركة العاملين في الجمعية الذين اصطحبوا أطفالهم، لإدخال الفرح والسرور على نفوس الأيتام.

وأشار إلى أن الحفل الذي تضمن تكريم الأيتام المسجلين بالجمعية، تخللته مسابقات متنوعة، مع توزيع الهدايا على الأطفال لرسم البسمة على وجوههم.

واعتبر الناعور أن مثل هذه المبادرات من شأنها ترسيخ قيم التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع كافة، إعمالاً لتعاليم ديننا الحنيف، وتحقيقاً لرسالة الجمعية وأهدافها الرامية لنشر الخير.