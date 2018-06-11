"موارد الشارقة" تمدد استقبال طلبات التدريب الصيفي للطلاب

الشارقة 24:

مددت دائرة الموارد البشرية بالشارقة الفترة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2018، لطلبة المدارس والجامعات حتى 25 يونيو الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلبة الراغبين بالاستفادة من فرص التدريب المتنوعة بكافة القطاعات الوظيفية التي توفرها الدائرة، بالشراكة مع جهات ودوائر ومؤسسات حكومة الشارقة.

ويتم استقبال الطلبات في الشارقة بمقر فرع الدائرة بالدفين، كما يستقبل فرع خورفكان، وفرع كلباء طلبات التسجيل في المنطقة الشرقية.

ويبدأ البرنامج في 8 من يوليو القادم ويستمر لمدة 4 أسابيع متتالية، ويستهدف الطلبة المواطنين المستمرين بالدراسة من مرحلة الصف العاشر إلى طلبة نهاية المرحلة الجامعية.

وينفذ البرنامج في كافة المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة، بحيث يتم تدريب كل طالب في المدينة أو المنطقة التي يقطنها، ويشمل كافة الجهات الحكومية والأفرع التابعة لها بمختلف مدن ومناطق الإمارة.

وبدورها تقوم الدائرة بالتنسيق مع الشركاء في البرنامج من جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة، لاستقبال الطلبة المتدربين في مقارها، ويتم ترشيح الطلبة للجهات بمراعاة معايير عدة، تشمل متطلبات تخصصاتهم الدراسية، واحتياج الجهة الطارحة لفرصة التدريب، وتناسب الفرصة مع رغبات الطلاب.

وتحرص الدائرة سنوياً على تنظيم برنامج التدريب الصيفي خلال فترة الصيف للطلبة والطالبات بهدف شغل أوقات فراغهم بما هو مفيد لهم ولمجتمعهم، وتطوير مداركهم الذهنية وصقل شخصياتهم من خلال احتكاكهم ببيئات العمل، بالإضافة إلى تنمية الشعور بالمسؤولية لديهم، وإكسابهم الخبرات والمهارات التي تساعدهم مستقبلاً على الانخراط في الحياة العملية.

ويشكل التدريب فرصة مثالية لتعزيز ثقة الطالب بنفسه، وتكوين تصور مبدئي عن الاتجاه الأكاديمي المناسب له، وتهيئته لدخول عالم الوظائف والأعمال، والتزود بكمية من المعارف المهنية، والتعرف على بيئة العمل بطريقة واقعية.