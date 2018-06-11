مطار الشارقة يحقق المركز الثاني في مسابقة "خلكم ويانا"

الشارقة 24:

فاز فريق مطار الشارقة بالمركز الثاني في النسخة السابعة من مسابقة "خلكم ويانا" الرمضانية التي تنظمها إذاعة الشارقة، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، وذلك من أصل 33 مؤسسة ودائرة حكومية وشبه حكومية شاركت في المسابقة الثقافية والمعرفية، والتي انتهت في 10 يونيو الجاري، وذلك بهدف توسيع آفاق الاتصال بين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، وتعزيز روح التعاون والتنافس بين موظفيها في المجالات الثقافية والمعرفية بين مختلف القطاعات في الإمارة.

وتأتي مشاركة مطار الشارقة في هذه المسابقة انطلاقاً من رؤية المطار في تعزيز المشاركة المجتمعية وزرع روح التنافس بين الموظفين، وتعزيز طاقاتهم البشرية والمعرفية وتخضع المسابقة لمجموعة من الشروط وأبرزها، أن يتكون كل فريق من 3 متسابقين، إضافة إلى متسابق احتياط، من موظفي نفس الدائرة أو المؤسسة الحكومية.