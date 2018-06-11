شرطة الشارقة تشارك في مبادرة "سنة أولى صيام"

الشارقة 24:

تعزيزاً لمنهجية التواصل المجتمعي عبر المشاركات الإيجابية المثمرة، وتفعيلاً لدورها الرائد في الاهتمام بشؤون الطفل، شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة في مبادرة "سنة أولى صيام"، التي أطلقتها منظمة المرأة العربية، التابعة لمنظمة الأسرة العربية، إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية التي تعنى بخدمة المرأة والطفل، والتي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها.

أقيمت الفعالية بحضور الأستاذة عايدة عبد الحميد سفيرة النوايا الحسنة، والنقيب أحمد عبيد بالحاج مدير فرع الفعاليات والمتقاعدين بشرطة الشارقة، والمساعد أول عبد اللطيف القاضي ممثلاً لشخصية الشرطي الصغير، وعدد من ممثلي المؤسسات المدنية، وتأتي المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها في تحفيز الأطفال على أداء فريضة الصوم والتعود عليها في سن مبكرة، وحثهم على الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف.

وشارك في الفعالية 75 طفلاً من مختلف الجنسيات برفقة أسرهم، في أجواء روحانية تنسجم مع شهر الرحمة والتسامح، في إطار الاحتفال بعام زايد الخير، وفى ختام الاحتفالية تم توزيع الهدايا عليهم وتشجيعهم على التمسك بالقيم الفاضلة والمحافظة عليها.