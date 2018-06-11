"حرة مطار الشارقة" تتبنى أفضل المعايير في تقديم الخدمات النوعية

الشارقة 24 - وام:

أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن "حرة مطار الشارقة" تتبنى أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي تساعد على جذب الاستثمارات العالمية للعمل في جو استثماري آمن وبنية تحتية قوية وإدارة حديثة، وقال: "إن تنوع جنسيات الشركات المسجلة لدى الهيئة يبرز جلياً من خلال استضافتها عدداً كبيراً من شركات ومؤسسات ومصانع من مختلف أرجاء العالم".

جاء ذلك في تصريحات له بشأن ما حققته شركة "أدفانسد أرمور للهندسة البريطانية " التي تتخذ من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مقراً لها من نمو ملحوظ، عبر نجاحات كبيرة خاصةً على صعيد جودة المنتجات التي توفرها مصانعها والمتمثلة بمعدات الدفاع والأمن والنقل والمعدات المعدنية المعمارية، بالإضافة إلى قطاع معدات النفط والغاز والبحرية.

وأضاف المزروعي: "أن نجاح الشركة والنمو الملحوظ في أعمالها يعكسان اهتمام الهيئة بدعم الاستثمارات القائمة والحرص على نجاحها من خلال ما تقدمه من تسهيلات، إضافة إلى المزايا اللوجستية العديدة التي تقدمها المنطقة وتشمل المرافق ذات الجودة العالمية للخدمات اللوجستية والصناعية ومرافق التخزين، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي".

وحول قرار انتقال الشركة للشارقة، قال سايمون هيرست مديرها عام شركة "أدفانسد أرمور للهندسة البريطانية": "إن الشارقة تعمل على تحفيز نمو الأعمال الناشئة ومساعدتها على المضي قدماً نحو العالمية من خلال ما تقدمه من تسهيلات وما يتوفر فيها من ميزات جعلت منها مكاناً مثالياً للطامحين للانطلاق نحو الآفاق العالمية بطموحاتهم الاستثمارية".