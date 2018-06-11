جميلة القاسمي تشيد بتشكيل مجموعات للمناصرين الذاتيين من الأشخاص ذوي الإعاقة

الشارقة 24:

أكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الرئيس الفخري لمنظمة الاحتواء الشامل لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممثل المنظمة الإقليمية في منظمة الاحتواء الشامل الدولية، أن من حق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية التمتع بكافة الحقوق على قدم المساواة مع أقرانهم غير المعاقين، والحرص على احترامهم وتقديرهم كأشخاص مستقلين قادرين على الاندماج في المجتمع والمساهمة في تقدمه.

وأوضحت أهمية المسؤولية المجتمعية في حث الأفراد والمؤسسات على مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم وفق أفضل الممارسات العالمية بعيداً عن أي شكل من أشكال التفرقة والتمييز مع مراعاة قدرتهم على اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم، والتأكيد على مصلحتهم العليا لدى مساندتهم في اتخاذ هذه القرارات.

وأشادت بتشكيل مجموعات للمناصرين الذاتيين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في العديد من الدول العربية الأعضاء في منظمة الاحتواء الشامل، حيث يجري العمل على وضع الأهداف والخطط بهدف تحقيق الغايات المرجوة وعلى رأسها الدمج والتعليم والعمل والمساواة.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح الكونغرس الـ 17 لمنظمة الاحتواء الشامل في مدينة برمنغهام البريطانية في الفترة من 30 مايو وحتى 1 يونيو 2018، حيث تناولت الأجندة عدداً من المواضيع الرئيسية تمثلت في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية واجتماع الجمعية العمومية للمنظمة، والذي عقد بحضور ألف مشارك من 70 دولةً، من بينهم الدكتور هاشم تقي رئيس منظمة الاحتواء الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها وأعضائها وعدد من المناصرين الذاتيين.

وشهد المؤتمر العديد من المحاضرات وورش العمل التي تحدث خلالها الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية وأسرهم والمختصون في المجال بشفافية، عن تجاربهم ومطالبهم وطموحاتهم التي تحتاج وعياً مجتمعياً على مستوى العالم يضمن لهم حاضراً ومستقبلاً أفضل.

وقدمت إدارة منظمة الاحتواء الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المناصرة الذاتية الإماراتية شيخة سلطان القاسمي كممثل للمناصرين الذاتيين في الإقليم، وتم اختيارها ضمن مجلس إدارة منظمة الاحتواء الشامل، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الذي حرصت الإدارة على حضوره وبقية الاجتماعات.

والمناصرة الذاتية شيخة القاسمي من مواليد دولة الإمارات العربية المتحدة حاصلة على شهادة "GCSE" من مدارس التعليم العام، وهي حاصلة أيضاً على حزام أسود في رياضة الكاراتيه، وسبق لها أن شاركت في العديد من المعارض للمواهب في الكتابة والسباحة والرياضة.

ومن أهم التوصيات التي وردت في تقرير لجنة المناصرة الذاتية للتغلب على التحديات التي تواجه المناصرين الذاتيين رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتدريب المناصرين الذاتيين والأسر على الحقوق وأسس القيادة وتوعية الأفراد بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التواصل على المستوى الإقليمي وبين المجموعات، بالإضافة إلى العمل مع متخذي القرار للمطالبة بالدمج المجتمعي والعمل مع منظمات تدعم المناصرين الذاتيين والأسر.