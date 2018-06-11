بلدية الشارقة تدشن أول محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي

الشارقة 24:

دشن قطاع الزراعة والبيئة في بلدية مدينة الشارقة، الإثنين، في مبنى البلدية الرئيسي، أول محطة لقطاع حكومي في المنطقة لمعالجة مياه الصرف الصحي، بالتعاون مع شركة متيتو عبر البحار، حيث تم تصميم وتنفيذ هذه المحطة من خلال فريق عمل من مهندسي القطاع تحت مسمى "سماي تيم"، لتكون هذه المحطة إنجازاً استراتيجياً يضاف إلى إنجازات البلدية، تحت شعار "صُنع في بلدية مدينة الشارقة"، حيث تحرص بلدية مدينة الشارقة على تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، وتعمل بجهد كبير لتكريس ثقافة الإبداع والابتكار، من خلال موظفين متميزين يحرصون كل الحرص على تقديم الأفضل دائماً.

وحضر حفل التدشين سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ولفيف من الموظفين، وممثلين عن شركة متيتو عبر البحار فرع الشارقة.

وأكد الطريفي أن تدشين هذه المحطة جاء بسواعد مهندسين متميزين في قطاع الزراعة والبيئة، ليضيفوا إنجازاً جديداً من إنجازات القطاع والبلدية ككل، حيث تحرص البلدية على الجودة دائماً وتقديم الأفضل، وتوفير البيئة الحاضنة للتميز والإبداع، حيث كرسّ فريق العمل ثقافة الابتكار وبات الإبداع سمة أساسية من سمات العمل، لتقديم أفضل الخدمات للجمهور خصوصاً الذكية منها، ومع توجه الدولة نحو الذكاء الاصطناعي تسعى البلدية بجهد كبير لنشر هذه الثقافة بين الموظفين للتفكير خارج الصندوق، وتقديم أفكار إبداعية ترتقي بالعمل وبجهد وتميز البلدية.

من جانبه أكد المهندس حسن التفاق، أن هذه المحطة تعتبر أول محطة لقطاع حكومي في المنطقة، والتي تمتاز بإمكانية استخدامها في المناطق النائية، والتي لا تتوفر بها خدمات الطاقة الكهربائية، وإطلاق تقنية معالجة بيولوجية فريدة من نوعها لمعالجة مياه الصرف الصحي عن طريق تقنية تعمل على معالجة مياه الصرف الصحي الخام بطريقة معالجة بيولوجية، حيث تم تطوير المحطة من قبل الفريق لتعمل بالطاقة الشمسية ولتكون بذلك محطة ذاتية مستدامة، ولتعمل من خلال وسط بكتيري لفصل المياه عن الحمأة وإنتاج مياه معالجة ذات جودة عالية صالحة لأغراض الري، وذلك من خلال التعاون مع شركة متيتو عبر البحار المتخصصة في مثل هذه التقنيات الحديثة للمعالجة، حيث تم تدريب الفريق على تصميم وتنفيذ المحطات الصديقة للبيئية.

وأشاد التفاق بجهود بلدية مدينة الشارقة مؤكداً أن لديها كفاءات عالية تمتاز بخبرات عالية للكشف عن التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية التي تخدم المصلحة العامة للإمارة، وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وحرص سموه على الإبداع الابتكار.