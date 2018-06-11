سلطان بن أحمد يُكرم الفائزين في مسابقة "خلكم ويانا"

الشارقة 24:

كرم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس الأحد، في مسرح بلدية مدينة الشارقة، الفرق الثلاثة الفائزة في نهائيات المسابقة الرمضانية "خلكم ويانا"، التي تنظمها إذاعة الشارقة، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، في إطار سعيها إلى توسيع آفاق الاتصال بين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، وتعزيز روح التعاون والتنافس بين موظفيها في المجالات الثقافية والمعرفية.

ونجح فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة في الظفر بالمركز الأول والحصول على جائزة مالية قيمتها 60 ألف درهم، تلاه في المركز الثاني فريق مطار الشارقة الذي نال مبلغ 30 ألف درهم، فيما حصد فريق هيئة الطرق والمواصلات جائزة المركز الثالث البالغ قدرها 20 ألف درهم.

وحضر حفل التكريم كل من سعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة علي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، بالإضافة إلى مدراء القنوات والإذاعات بمؤسسة الشارقة للإعلام.

وشهدت النسخة السابعة من المسابقة مشاركة 33 مؤسسة ودائرة حكومية وشبه حكومية في المنافسات الثقافية والمعرفية، حيث تأهل أعلى 15 فريقاً إلى المرحلة الثانية من البرنامج، صعدت منها 6 فرق للدور قبل النهائي، والتي تأهلت منها الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى، والتي خاضت تنافساً معرفياً قوياً بنظام الدوري.

ويأتي تنظيم هذه المسابقة المعرفية، انطلاقاً من رؤية مؤسسة الشارقة للإعلام لدفع خطط التنمية المجتمعية قدماً، وإبراز الدور الذي يلعبه الإعلام في إظهار الكفاءات الإبداعية والثقافية لدى منتسبي الهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة إمارة الشارقة، وتوجيه المنتسبين إلى تبنّي مقدرات الإبداع والتميّز، وغرس روح التنافس الشريف بين الموظفين، وتعزيز طاقاتهم البشرية والمعرفية.

وفي هذا الصدد، قالت عبير الشاوي مدير برامج إذاعة الشارقة: "للعام السابع على التوالي يواصل برنامج "خلكم ويانا" تقديم نفسه لمستمعي إذاعة الشارقة كواحد من أبرز وأهم برامج المسابقات الرمضانية الإذاعية التي تبث على أثير دولة الإمارات العربية المتحدة، ونجح البرنامج هذا العام في تحقيق تنامياً ملحوظاً على صعيد حجم المشاركات، حيث شهد تنافس 33 مؤسسة ودائرة حكومية وشبه حكومية، مقارنةً بـ 24 مؤسسة العام الماضي".

وأضافت الشاوي: "يستمد برنامج "خلكم ويانا" أهميته من قيمته الثقافية، حيث يتيح لموظفي المؤسسات الحكومية في الإمارة قياس حصيلتهم المعرفية في شتى المجالات والتخصصات، من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة، كما تنبع أهمية البرنامج في تعزيز روح الزمالة بين موظفي المؤسسات الحكومية بالشارقة في أجواء تنافسية مميزة".

ومن جانبه، قال محمد الحوسني مقدم البرنامج: "يجسد برنامج المسابقات الإذاعي "خلكم ويانا" انسجام خطط وتوجهات مؤسسة الشارقة للإعلام مع رؤية إمارة الشارقة واهتمامها بالشأن الثقافي والفكري والمعرفي، فالبرنامج في مضمونه العام يتجاوز كونه مسابقة تتنافس فيها الفرق لحصد النقاط، حيث أنه يؤكد أن سعة الاطلاع وشغف البحث في شتى العلوم والمعارف هي إحدى السمات المميزة لموظفي القطاع الحكومي في الإمارة، والتي تظهرها مستوياتهم العالية خلال تنافسهم، إذ يبرزون سعة اطلاعهم وإبحارهم في شتى المجالات".

ويضم فريق عمل المسابقة الإعلاميين ناجي خميس، ومحمد الحوسني، والمخرجين عبد العزيز الملا، وأحمد حسين آل علي، والمشرف العام والهندسي لوحدة النقل الخارجي المهندس هيمن زكريا.