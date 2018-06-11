بلدية الحمرية تشيد بجهود "بيئة" في توفير الحلول المستدامة

الشارقة 24:





أشادت بلدية الحمرية بجهود شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، وما تقدمه من خدمات عكست الطابع الحضاري لمنطقة الحمرية وأتاحت حلولاً مستدامة لمختلف خدماتها المقدمة.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته بلدية الحمرية في مقرها، بحضور مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، وقامت بتكريم كافة المعنين من شركة الشارقة للبيئة "بيئة" والمختصين بمنطقة الحمرية.

وأعرب مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، عن إشادة أهالي منطقة الحمرية بجهود شركة بيئة وما تقوم به من أعمال تمثل حلولاً ذكية في الإدارة المتكاملة للنفايات وطرقها في الاستفادة من التقنيات المتطورة للتخلص من النفايات وإعادة تدويرها، فضلاً عن جهودها المتواصلة والمتطورة للتخلص من النفايات في المناطق السكنية بشكل آمن ومسؤول.

وأثنى الشامسي على جهود الشركة وجهود رئيس مجلس الإدارة سالم بن محمد العويس، ومتابعة خالد حريمل الرئيس التنفيذي للمجموعة ولكافة الكوادر العاملة لاسيما المختصة بشؤون الحمرية.

وأكد على مبدأ الشراكة التي تؤمن به البلدية في تعاونها مع المؤسسات الحكومية والخاصة لاسيما مع شركة الشارقة البيئية، مشيداً بمستوى التعاون المتميز معها لإبراز الوجه الحضاري والإنجازات التي تحققت بإمارة الشارقة، بفضل توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.