عروض بهلوانية وفنية في واجهة المجاز المائية خلال عيد الفطر

الشارقة 24:





أعلنت واجهة المجاز المائية، إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية العائلية في إمارة الشارقة عن برنامج غني بالفعاليات الترفيهية خلال عيد الفطر هذا العام، تتضمن عروضاً فنية يقدمها مغنون متجولون إلى جانب عروض بهلوانية وقرع الطبول وألعاب الخفة التي تبدأ اعتباراً من الساعة 4 إلى 9 مساءً كل يوم طيلة أيام العيد.

وتقدم فرقة الألعاب البهلوانية المكونة من 8 لاعبين والمغنيين ولاعبي الخفة 4 عروض يومية مدة كل منها 30 دقيقة، كما يقدم عازف آلة "هانغ درام" طبل السويسرية عرضاً موسيقياً سحرياً يلهب حماس الزوار بالطرب والمتعةً.

أما لاعبو الخفة فيقدمون 5 عروض يومية لمدة 30 دقيقة يبهرون خلالها الحضور كباراً وصغاراً بمجموعة من الحيل السحرية في أماكن متفرقة قرب المطاعم والمقاهي المتميزة في الواجهة المائية.

من جهتها، قالت مروة عبيد الشامسي، مدير واجهة المجاز المائية: "يمثل عيد الفطر حدثاً احتفالياً رائعاً لجميع أفراد الأسرة، ولذلك نحن نحرص على أن نعكس ذلك في برامجنا الترفيهية والأنشطة من خلال تقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من العروض الحيّة التي تلائم جميع الأعمار بلمسة تجسد هوية الواجهة المائية وطابعها الفريد".

وتعدُ واجهة المجاز المائية من أبرز الوجهات الترفيهية التي يقصدها سكان الإمارات، كما أنها تشكل نقطة جذب رئيسة على بحيرة خالد، حيث تستضيف على مدار العام مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية المتنوعة التي تشمل عروضاً سينمائية ومسرحية وعروض الألعاب النارية في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والأعياد، حيث تعد من أفضل الوجهات المنظمة للألعاب النارية للاحتفال برأس السنة الميلادية.

وتحتضن الواجهة سلسلة من أشهر المطاعم والمقاهي الراقية، ومتاجر العصائر والحلويات والمثلجات، من أبرزها مطعم وكافيه "الفنر"، ، ومطعم "بيزارو"، ومطعم "سوتيش"، و"زهر الليمون"، و "تي جي أي فرايديز" ومقهى "كاريبو"، و"مراش تركا"، ومقهى "الراوي"، و"كولد ستون"، ومطعم "زاروب"، ومقهى " شكسبير آند كو" ومقهى "تيم هورتنز"، و"أمورينو"، و "البريج"، و"فروت جانج"، و"ديلي فريش"،مطعم "أوشنا"، "ليفانتين"، "مقهى إيلي"، مقهى "دانكن"، التي تتميز جميعها بإطلالات مباشرة على البحيرة من جهة، وعلى المباني والمعالم العمرانية الفريدة لمدينة الشارقة من جهة أخرى.