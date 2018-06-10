"أشغال الشارقة" تختتم فعالياتها الرمضانية

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، فعاليات موسمها الرمضاني السنوي، والذي تضمن هذا العام العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، وذكرت مريم المازمي مدير مركز الاتصال المؤسسي أن الفعاليات الرمضانية توزعت على أيام الشهر الفضيل، واستهدفت تعريف الموظفين بفضائل وثمرات هذا الشهر الكريم، وتعميق الثقافة الدينية وتأصيل القيم والعادات الإسلامية السامية، كما أنها تقوم بتنمية التواصل الاجتماعي والتفاعل بين الموظفين خلال هذا الشهر المبارك، إضافة إلى تنمية الجوانب الثقافية والروحية لديهم عبر الفعاليات والأنشطة التي تم تنظيمها.

وأكدت المازمي أن الدائرة بدأت فعالياتها الرمضانية باستضافة محاضرة قدمها فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان "ضمن مبادرة فرحتكم علينا"، والذي تحدث فيها عن أخلاقيات العمل في رمضان، كما استقبلت الشهر الكريم بإعداد قصاصة إلكترونية يومية بعنوان "فضاءات نورانية" تتحدث عن فضائل الشهر الكريم، وأخرى خاصة بصحة الصائم، إلى جانب إطلاق مسابقة ثقافية عن مشاريع الدائرة عبر حسابها الإلكتروني في الإنستغرام ومثلها داخلية خاصة بموظفي الدائرة، وقد خصص جوائز مادية قيّمة للرابحين فيها.

وتزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، قامت الدائرة بعدد من الفعاليات وتوزيع وجبات إفطار على الصائمين، وتنظيم إفطار جماعي لعمّال الدائرة وتوزيع الهدايا عليهم، إحياءً لذكراه، وتقديراً لدوره وأياديه البيضاء على الإنسانية.

وأكدت أمل آل علي منسقة علاقات عامة، أن مبادرة يوم زايد للعمل الإنساني تعكس أهداف رؤية قيادتنا الرشيدة في تقديم كافة أشكال المساعدة للمحتاجين حول العالم، وهذه الخصال والمبادئ متأصلة في نفوس الشعب الإماراتي الأصيل، ونحن نسير على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي غرس فيها قيم العمل الإنساني، ومساعدة الآخرين، وتأتي هذه الفعالية ضمن الجهود والأنشطة الأخرى التي تسلط الضوء على هذه المبادرة، وتحمل نفس الرسائل والأهداف التي تروج لها، لنغرس هذه المبادئ في أجيالنا، والمجتمع الذي نعيش فيه.

وأضافت، إن مساعي أبناء الدار لإحياء ذكرى مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وحرصهم على تخليد ذكراه والاقتداء به، يؤكد أن ما زرعه زايد الخير سيبقى نابضاً بالعطاء والحب ومساعدة الآخرين.

واختتمت الدائرة فعالياتها بمشاركتها بفريق الخير التطوعي في حملة "رمضان أمان"، التي نظمتها جمعية الإحسان الخيرية، والجائزة على أفضل مبادرة تطوعية عربية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف الحد من السرعة الزائدة والحوادث المرورية الناجمة عن محاولة بعض سائقي المركبات إدراك موعد الإفطار.