مسرح المجاز يخصص منصة لمتابعة "كأس العالم 2018"

الشارقة 24:

أعلن مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن تخصيص منصة في مقره لعرض مباريات كأس العالم 2018، التي يتم نقلها على الهواء مباشرة من خلال قنوات البث الفضائي المخصصة لنقل الحدث.

ويتيح المسرح لعشاق كرة القدم فرصة مشاهدة مباريات كأس العالم برسوم رمزية، والتي تبدأ منافساتها في روسيا بتاريخ 14 يونيو الجاري، وتستمر لغاية 15 يوليو المقبل.

ووفقاً لطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، فإن إتاحة مشاهدة منافسات كأس العالم عبر منصة خصصها مسرح المجاز لهذا الحدث المهم، انطلاقاً من حرصه على مواكبة الأحداث العالمية المهمة، وتوفير أجواء عائلية تستهدف مختلف فئات المجتمع من محبي كرة القدم، لمشاهدة المونديال.

وأشار علاي إلى ما تحظى به بطولة كأس العالم من متابعة منقطعة النظير، مما شكل دافعاً نحو عرض المباريات في مقر مسرح المجاز الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي.

ولفت مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إلى حزمة وافرة من الأنشطة والبرامج التي يعمل عليها مسرح المجاز، وتستهدف استقطاب الجمهور من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز أهدافه الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية.

وتم تجهيز خيمة مخصصة في مقر مسرح المجاز بالشارقة، بأحدث التقنيات والأجهزة لعرض منافسات بطولة كأس العالم على الهواء التي توفر فرصة الاستمتاع بمتابعة فعاليات مونديال روسيا.

وتتيح تجهيزات النظام الصوتي المتطور والمتميز بالجودة العالية والدقة متابعة مباريات كأس العالم بأجواء فريدة من الحماس والتفاعل الودي، كما ينظم المسرح خلال فترة البطولة العديد من المسابقات والبرامج الترفيهية.

ويعد المسرح أحد أهم الصروح البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتحفة المعمارية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة بشكلها المميز على طراز المسارح الرومانية، وهو أول مسرح في منطقة الشرق الأوسط يتم استخدام أحدث التقنيات.

ويجري العمل في مسرح المجاز على تجهيز متاجر متنوعة ومقاه ومطاعم ومحال تسوق، بالإضافة لأماكن عرض مختلفة لفعاليات متعددة.