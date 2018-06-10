مجلس الحمرية ينظم فعاليات رمضانية

الشارقة 24:

نظم مجلس الحمرية الرمضاني والمقام على ضفاف خور الحمرية، ضمن فعالياته لشهر رمضان الكريم، برنامجاً حافلاً بالمسابقات التي استقطبت الأهالي من رواد المجلس سواء من الصغار والكبار، شملت معلومات عن مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بجانب معلومات أخرى عن شهر رمضان.

وتأتي المسابقات في إطار التنوع الذي يضيفه مجلس الحمرية الرمضاني ليقدم أجواء من التشويق والمشاركة لكافة الحضور، بحيث لا تقتصر الفعاليات على المحاضرات والأمسية، بل تمتد لتشمل الثقافة والأسئلة الوطنية والرمضانية وتكريم المشاركين من كبار السن والشباب والأطفال.

وجرى خلال مجلس الحمرية الرمضاني طرح العديد من الأسئلة التي قدمت معلومات قيمة للمشاركين وتنوعت لتناسب الفئات العمرية، كما تم طرح عدد من الأسئلة التي اختصت بالأطفال ليكون مجلس الحمرية ذا رونق خاص في رمضان.

وجرى بعد طرح المسابقات تكريم الفائزين في كافة المسابقات.

وأفاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية إلى أهمية مجلس الحمرية الرمضاني وما يقدمه من تنوع ثقافي واجتماعي يعزز للمعاني التي درج عليها الأهالي خلال شهر رمضان الفضيل، وأشار إلى أن المجلس قدم مسابقات متنوعة شملت أسئلة عن مؤسس الدولة.