"رمضان الشارقة" يواصل فعالياته وسط إقبال كبير

الشارقة 24:

دخل "مهرجان رمضان الشارقة 2018" أسبوعه الثالث، وسط إقبالٍ كثيف ومتنامي من قِبل الجمهور للتمتع بفعالياته المتنوعة، والاستفادة من الحملات الترويجية والتخفيضات الكبرى على مختلف أنواع المنتجات الاستهلاكية، في إطار التحضيرات لعيد الفطر السعيد وعطلة الصيف.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة المنظمة للمهرجان، أن مستوى الإقبال على فعاليات المهرجان ومراكز التسوق والأسواق المركزية في مختلف مناطق الإمارة يتنامى بشكل لافت مع اقتراب عيد الفطر، وهو ما انعكس في انتعاش الحركة التجارية وارتفاع نسبة رضا الجمهور والتجار عن المهرجان، في دورته الـ 29، والتي تستمر لغاية 18 يونيو الجاري.

وقال إبراهيم راشد الجروان منسق عام المهرجان في غرفة الشارقة، إن فعاليات المهرجان حازت على اهتمام ورضا الجمهور، وتجلّى ذلك من خلال التفاعل اليومي الحاشد واللافت مع مختلف الأنشطة التي نظمتها الغرفة، ومراكز التسوق، وكذلك من خلال استطلاعات الرأي الميدانية.

وأشار الجروان إلى أن مراكز التسوق متاجر التجزئة كثفت عروضها الترويجية ورفعت نسبة عروضها مع دخول شهر رمضان المبارك في أيامه الأخيرة، وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد من المتسوقين، وهو ما قابله إقبال متزايد من جانب المستهلكين للتبضع وشراء حاجيات وهدايا العيد والعطلة الصيفية، والاستفادة من التخفيضات التي ناهزت 80%، وما يرافقها من فرص للدخول في سحوبات على عدد كبير من الجوائز القيمة من بينها 6 سيارات فخمة، معرباً عن توقعاته بأن يرتفع حجم المبيعات في الأيام الأخيرة من المهرجان بشكل ملحوظ في ظل العديد من العوامل والأسباب، ومن أبرزها ارتفاع القدرة الشرائية وقرارات القيادة الرشيدة بصرف راتب أساسي لكافة موظفي حكومة الشارقة ومتقاعديها، احتفاءً بمئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأعلن مركز اكسبو الشارقة عن تنظيم سحوبات على سيارة "BMW" موديل 2018، وعطلة لمدة 3 ليال لشخصين مع "طيران الإمارات" في فندق 5 نجوم في تركيا، والعديد من الهدايا القيمة الأخرى في ختام فعاليات "معرض ليالي رمضان" الذي ينظمه المركز ويستمر لغاية آخر أيام العيد، بدعم من غرفة الشارقة، وأعلن "سيتي سنتر الشارقة" عن تنظيم سحب على سيارة "جي أم سي تيراين"، بالإضافة إلى جوائز يومية على شكل "بطاقة هديتي"، فيما أعلن مركز "صحارى سنتر" عن تنظيم سحوبات على سيارتي "رانج روفر فيلار"، و4 رحلات سياحية، في حين أعلن "ميغا مول" عن تنظيم سحوبات على سيارة "جاغوار أف – بايس"، وسيارة "جاغوار أف – تايب" وقسائم مشتريات.

وتهدف غرفة الشارقة من خلال المهرجان إلى تعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية مميزة على مستوى المنطقة في الشهر الفضيل، وإلى إدخال السرور والبهجة على قلوب سكان الإمارة وزوارها، كما تحرص الغرفة على تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً تجارة التجزئة وزيادة إشغال الفنادق وإنعاش قطاع الضيافة.