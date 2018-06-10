"كهرباء الشارقة" تنوه بضرورة التأكد من سلامة المولدات الاحتياطية

الشارقة 24:

زار فريق فني من هيئة كهرباء ومياه الشارقة المركز التجاري بشارع الوحدة الذي حدث فيه انقطاع للتيار الكهربائي، مساء أمس السبت، وأصيبت فيه بعض الحالات باختناق، حيث تبين أن المولد الاحتياطي للمركز صناعة عام 2001، وتبلغ قدرته 290 كيلووات، ولا يكفي سوى أقل من 10% من استهلاك المركز التجاري، حيث أن استهلاك المركز التجاري يتجاوز 3300 كيلووات، وآخر صيانة تمت للمولد في مارس 2017 منذ عام ونصف تقريباً، مما أدى لحدوث الأزمة، وتم التنسيق مع المسؤولين لزيادة قدرة المحول لتتناسب مع استهلاك المركز وإجراء الصيانة الدورية كل 6 أشهر.

وطالبت هيئة كهرباء ومياه الشارقة المراكز التجارية والتسوق الكبيرة والمواقع الحيوية بضرورة التأكد من أن حمولة المولدات الاحتياطية تتناسب مع كميات الاستهلاك، وإجراء الصيانة الدورية لمولدات الطوارئ الاحتياطية وسرعة تشغيلها في أية ظروف طارئة، وذلك تجنباً لحدوث أية ازمات أو مضايقات لرواد هذه المراكز في حالة حدوث عطل مفاجئ.

وأوضح سيف العبيدلي مدير مكتب محطات 33، أن الهيئة على استعداد لتقديم المساعدة والاستشارات الفنية للمراكز التجارية والمناطق الحيوية لصيانة مولداتها الاحتياطية، وتجري الهيئة زيارات ميدانية مفاجئة للمواقع الحيوية للتأكد من وجود المولدات الاحتياطية، والتأكد من سلامتها وصيانتها الدورية، حيث أن من الاشتراطات الرئيسية لإجراءات الهيئة وجود مولدات احتياطية في المواقع المهمة والتأكد من صيانتها الدورية، مشيراً إلى أنه في حالة فصل التيار لإجراء الصيانة يتم إخطار الجهات قبلها بفترة كافية ولكن في حالات الطوارئ يتم تشغيل المولدات الاحتياطية مباشرة.

وأشار إلى أن إدارة الترشيد تستقبل أية طلبات للمساعدة في ترشيد استهلاك الطاقة وكذلك الاستشارات الفنية الخاصة بالصيانة الدورية وتقوم بالتنسيق مع الجهات الفنية للتعاون مع كافة الجهات.

وناشد المسؤولين بالمراكز التجارية والمواقع الحيوية بالتنسيق والتواصل مع الهيئة للاستفادة من الاستشارات والخدمات التي تقدمها.