العميد خليفة المري يترأس الاجتماع التنسيقي لبرنامج الشارقة مدينة صحية

الشارقة 24:

ترأس العميد خليفة محمد المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، الاجتماع التنسيقي الثالث لبرنامج الشارقة مدينة صحية.

وذلك بحضور يوسف الهرمودي رئيس وحدة العمليات أمين عام فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، وأعضاء ومنسقي الإدارات الشرطية المختلفة.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة من أبرزها معيـار "الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها"، باعتباره من المعايير المطلوبة للانتساب لبرنامج المدن الصحية العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، واختيار ضاحية مويلح كمنطقة جغرافية جديدة مقترحة للبرنامج.

كما ناقش الاجتماع تحديد وتحديث الاستراتيجيات وآليات التدخل المناسب للتنمية الصحية لتطوير ملف المدن الصحيـة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتلبية المعايير الدقيقة للبرنامج، وذلك بعد استيفائها كافة المعايير والاشتراطات المتعلقة بالمدن الجديدة، ووضع برنامج متكامل لتوفير الخدمات البيئية الصحية السليمة في إطار منظومة متكاملة من المعايير والخدمات والمبادرات التي تحسن الجودة والنمط المعيشي لكافة أفراد المجتمع، في كافة المناحي الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية.