حاكم الشارقة يعزي ملك البحرين

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بوفاة المغفور لها الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة، والدة الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والتي انتقلت إلى جوار ربها.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لملك مملكة البحرين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.