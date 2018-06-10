تنفيذية "رواد" تعتمد تمويل 6 مشاريع ريادية جديدة

الشارقة 24:

عقدت اللجنة التنفيذية لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، اجتماعها الدوري الـ 12، برئاسة سعادة خالد بن بطي الهاجري رئيس اللجنة التنفيذية، وحضور الأعضاء سعادة رغدة تريم، وخليل المنصوري وعبد الله الطنيجي، وحمد المحمود مدير المؤسسة، والدكتور خالد مقلد مستشار تنمية المشاريع، والاستاذة فاطمة آل علي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع.

وأقرت اللجنة الموافقة على دعم وتمويل 6 مشاريع ريادية بقيمة تصل إلى 2.3 مليون درهم إماراتي، لمجمل المشاريع، ويتم تمويلها إما من خلال مصرف الشارقة الإسلامي أو من خلال برنامج التمويل المباشر الخاص بالمؤسسة، كما تم التوجيه بقبول عضوية عدد من المشاريع والأفكار المتقدمة والعمل على تقديم الاستشارات اللازمة لتأسيس تلك المشاريع بصورة علمية ومدروسة.

52 عضواً

وافتتح رئيس اللجنة الاجتماع مرحباً بالحضور، واطلع على قائمة مشاريع الأعضاء المنتسبين لبرنامج عضوية المؤسسة منذ تاريخ إصدار قرار العضوية وحتى شهر مايو 2018، إذ بلغ عدد الأعضاء 52 عضواً، حيث أثنت اللجنة على الدور الذي تقوم به المؤسسة اتجاه أعضائها فيما يتعلق ببرامج الدعم والتمويل، فضلاً عن تقديم كافة التسهيلات والبرامج التدريبية لهم.

واطلعت أيضاً على آليات التمويل المتبعة سواء المباشرة أو من خلال المصارف، حيث تمت مناقشة أهم الأفكار التي من شأنها تسهيل وتقليل الإجراءات لتسريع حصول أعضاء المؤسسة على التمويل المناسب لمشاريعهم، كما ناقش المجتمعون الأفكار والمقترحات الخاصة بتطوير آليات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ضوء خطة برامج المؤسسة للعام الجاري.

وختم رئيس اللجنة التنفيذية الاجتماع بالثناء على ما تم إنجازه، مؤكداً أن المؤسسة تسعى دائماً لإيجاد آليات تساهم في ازدهار ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل لرفد الاقتصاد الوطني، موجهاً بالعمل الدائم على رصد احتياجات أعضاء المؤسسة والتحديات التي تواجههم و العمل على تذليل أهم ما يواجه رواد الأعمال وهو التمويل بهدف إيجاد وسائل تسهل حصولهم عليه من خلال تعزيز التنسيق بشكل أكبر مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، فضلاً عن تكثيف الجهود في نشر ثقافة ريادة الأعمال لدى أوساط الشباب.