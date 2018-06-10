"الإمارات للإبداع" تنظم جلسة "عطاء زايد"

الشارقة 24:

نظمت جمعية الإمارات للإبداع مجلسها الرمضاني، مساء أمس السبت، بعنوان "عطاء زايد" وذلك بحضور الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة ومحاضري الجمعية وعدد من أعضائها.

ألقت الدكتور غادة حسن المرشدي المحاضرة في جامعة الإمارات، كلمة تناولت سيرة المغفور له بإذن الله، مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها الحديثة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مؤكدة أنه جعل من الإمارات رمزاً للإنسانية والبذل والعطاء، تمد يد العون والمساعدة بسخاء لمختلف شعوب العالم بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين، وعلى هذا النهج، تواصل حكومة دولة الإمارات السير، فهذا مبدأ راسخ في وجدان أبناء زايد والذين ينظرون إلى العمل الإنساني باعتباره واجباً دينياً وأخلاقياً.

وتناولت المرشدي مسيرة عطاء الشيخ زايد منذ توليه الحكم، مشيرة إلى أنه أسس نهجاً واضحاً في العمل الإنساني والخيري في الدولة تجاوز حدود الدولة ليتخطاها إلى العالمية، كما تطرقت الى عدد من مقولاته الخالدة، ومنها "الرزق رزق الله واللي يجينا حياه الله"، كما تناولت عدداً من مواقفه الإنسانية والخيرية وتوفيره العلاج والعمل والتعليم لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها، كما أوضحت سبب إطلاق لقب "زايد الخير" على سموه، لافتة أن التسمية جاءت من الأشقاء في مصر نتيجة لما بذله وقدّمه من مساعدات ومشاريع تنموية للشعب المصري.