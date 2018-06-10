"خيرية الشارقة" تنفذ مشاريع وقفية خارج وداخل الدولة

الشارقة 24:

نفذت جمعية الشارقة الخيرية خلال العام الماضي عدداً من المشاريع في عدة دول، هي: النيجر، وملاوي، والهند، وتنزانيا، وسيريلانكا، والسودان ومصر، بلغت تكلفتها نحو 7 ملايين درهم، استفادت منها أسر معوزة، تنوعت بين: بيت فقير، ومحلات وقف، وآبار، ومساجد، ومدارس، وعمليات صيانة، وجاءت هذه المبالغ من "ثمار الوقف" الناجمة عن مشاريع وقفية في إمارة الشارقة تبرع بها المحسنون.

وقال عبد الله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، تمثل المشاريع الاستثمارية التي تتابعها وتشرف عليها الجمعية، أحد روافد التبرعات، وأحد سبل دعم سائر مشاريع الجمعية داخل الدولة وخارجها، في ظل حرص الجمعية على إنشاء مبانٍ استثمارية، والعمل على زيادتها، بما يسهم في إيجاد روافد دخل ثابتة ومتجددة، تغطي ما يتم التخطيط له على المدى الطويل خلال العام، وتساهم في تنفيذ مشاريع الجمعية في عدة دول.

وبيّن أن المبالغ والعوائد المالية الناتجة عن المشاريع الوقفية، كالإيجارات وغيرها، يتم تقسيمها إلى قسمين، بنسبة 50% لكل قسم، حيث تم إجراء الصيانة الدورية وتنمية المبنى بقيمة 3,500,000 درهم، بواقع 1,400,000 درهم صيانة، و2,100,000 درهم لإنشاء أوقاف أخرى، والقسم الآخر يذهب إلى أعمال ومشاريع داخل الدولة وخارجها، حصة كل منهما 25%، ويبلغ المجموع المالي له 3 ملايين و500 ألف درهم، وهو ما يعرف باسم ثمار الوقف وتخدم عائداتها مشاريع الجمعية كافة، والتي منها مشاريع الصدقة الجارية ويتم توزيعها بنسب محددة.

وتابع بن خادم: "جاءت هذه الأعمال والمشاريع من حصة ثمار الوقف خارج الدولة، حيث تم إنجاز عدد من المشاريع في النيجر وملاوي والهند وتنزانيا وسيريلانكا والسودان ومصر، مثل بيت فقير، ومحلات وقف، وآبار، ومساجد، ومدارس، بتكلفة وصلت إلى 1,190,000 درهم، بينما بلغت تكلفة المشاريع والأعمال الداخلية نحو مليونين و110 آلاف درهم، ذهبت لدعم مشاريع الحقيبة المدرسية والإنهاك الحراري وحملة تيسير عمرة وعدة مساعدات شهرية للأرامل ودعم عدد من الحالات المرضية".

ولفت إلى أن للمشاريع الوقفية دوراً كبيراً في مضاعفة مجال عمل وأنشطة الجمعية وتواجدها في كل مكان يقطن فيه أحد المعوزين، حيث يدخل حصاد ريعها في إنشاء وتنفيذ مشاريع عدة، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وأشار بن خادم إلى دور وجهود الجمعية في تعزيز وترسيخ نشر ثقافة العمل الخيري، بما تملكه من خبرات وتجارب وأعمال ومشاريع متنوعة حققت نقلات نوعية في حياة أفراد وعائلات محتاجة ومعوزة، وتركت بصمات واضحة من خلال تلك الأيادي البيضاء في مختلف قارات العالم.

إلى ذلك، تنفذ الجمعية عدداً من الأعمال الخيرية، من بينها، وقف خورفكان، وهو عبارة عن بناية وقفية تجارية وسكنية تتألف من 6 أدوار والتكلفة الاجمالية لها 31 مليون درهم، ووقف كلباء، وهو عبارة عن بناية وقفية تجارية وسكنية تتألف من 3 أدوار والتكلفة الإجمالية 10 ملايين درهم، ووقف مويلح، وهو عبارة عن بناية وقفية تجارية سكنية، وتتألف من 4 أدوار والتكلفة الإجمالية 4 ملايين درهم، ووقف الصجعة، وهو عبارة عن مسجد وملحقاته الوقفية والتكلفة الاجمالية 13مليون درهم.