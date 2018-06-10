"الشرقية من كلباء" تبرز الموروث الشعبي في برامجها الرمضانية

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

ضمن سلسلة التحقيقات المرئية التي يجريها "الشارقة 24"، لرصد مظاهر شهر رمضان المبارك في مدن المنطقة الشرقية، برزت قناة الشرقية من كلباء، كواحدة من المنابر الجاذبة للمشاهد في رمضان بتوليفة ثرية من البرامج الهادفة.

أجواء الشهر الفضيل تجلت في أروقة القناة من خلال الديكورات التراثية باستوديوهاتها، لا سيما الاستوديو المخصص لبرنامج "الطارش" في موسمه الثاني، فضلاً عن شاشتها التي تزخر بالعديد من البرامج طوال الشهر الكريم.

تقول علياء زايد رئيس قسم المحتوى البرامجي بالقناة، إن "الشرقية من كلباء"، كعادتها حرصت خلال رمضان التركيز على خصوصية المنطقة بباقة من البرامج التي تحاكي الماضي وتواكب الحاضر.

وتشير إلى أن البرنامج الرئيس للباقة الرمضانية هذا العام هو برنامج "الطارش"، والذي يعرض للعام الثاني على التوالي بعد ما حققه من نجاح ملفت في موسمه الأول.

وتوضح علياء زايد أن "الطارش" يقدم وجبة تراثية دسمة للمشاهد تهدف لإنعاش المعلومات التراثية لدى الجمهور، في إطار مسابقات حية وألعاب تفاعلية.

ويتناول برنامج "فنة الأسفار" التاريخ البحري لدولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، كما تقدم شاشة قناة الشرقية من كلباء برنامج نسائي حواري بعنوان "الليوان"، يبحر بين التاريخ والتراث ويقف على أطلال الماضي، من خلال استرجاع ذكريات المرأة ودورها والمهام التي كانت تقوم بها.

وتقدم شاشة القناة طيلة أيام الشهر الفضيل، عدداً من البرامج الدينية تشمل "حياتي مع القرآن"، الذي يستعرض قصصاً وحكايات من القرآن الكريم، بالإضافة إلى عرض فضائله وطريقة حفظه، ويستخلص برنامج "هدايات من السيرة" جملة من المواقف التربوية والاجتماعية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويربطها بالواقع الاجتماعي الحالي، فيما يسرد برنامج "رجال من القرآن"، قصصاً لرجال صالحين لم يكونوا من بين الرسل أو الأنبياء.