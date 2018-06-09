"استشاري الشارقة" يختتم أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث

الشارقة 24 – وام:

اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أعماله ومناقشاته لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، وذلك خلال الجلسة الـ 19 التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة، يوم الخميس، برئاسة سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس.

وناقشت الجلسة، مشروع قانون تنظم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، بحضور المستشار الدكتور منصور بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعبد العزيز أحمد شامس الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، وعبد العزيز راشد ال صالح مدير دائرة التسجيل العقاري، وحميد علي العبار الشامسي مستشار بالدائرة، وعلي راشد خليفة ديماس مدير إدارة الشؤون القانونية.

وقالت خولة عبد الرحمن الملا، إن الجلسة ناقشت مشروع قانون تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة لأهميته والذي تمثل مواده وأحكامه تنظيم عملية الوساطة أو "الدلالة"، حيث تكمن أهمية الوسيط العقاري في الإمارة سواء كان فرداً أو مؤسسةً في معرفة كل العقارات أو المباني في أحياء ومدن الإمارة حيث تأتي أهميته في تلبية مطالب العملاء سواء كانوا يبحثون عن عقار مناسب بأفضل الأسعار.

ومن جهته، أشاد عبد العزيز أحمد شامس الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، بجهود المجلس الاستشاري في دعم القرارات والتشريعات العقارية المنظمة للقطاع العقاري وسرعة النظر في مشروع قانون تنظيم الوساطة العقارية الذي يعد تحديثاً لقانون الوسطاء "الدلالين" رقم 1 لسنة 1981، والذي أضحى لا يلبي حاجة السوق الحالية لما طرأ عليه من تطور كبير في أنظمة التسجيل العقاري.

وأوضح أن الدائرة حرصت في مستهل العمل في مشروع القانون بالاجتماع بأصحاب المكاتب العقارية وأخذ آرائهم وتطلعاتهم حول مشروع القانون وبنوده، وبما يتواكب مع المتطلبات الحالية للسوق العقاري في إمارة الشارقة.

وأكد الشامسي، أهمية القانون في تنظيم نشاط الوساطة وما سيكون له من فوائد إيجابية في حفظ حقوق جميع أطراف العملية العقارية وسهولة الفصل في النزاعات الناشئة عنه، حيث أوضح القانون شروط مزاولة نشاط الوساطة في الإمارة وحدد أجر الوسيط المتحصل من معاملة البيع ومعاملة الإيجار، وبيّن أن عقود الوساطة الموحدة التي ستعدها الدائرة وفقاً لأحكام القانون ستتميز بالمرونة حيث تتيح للأطراف إضافة الشروط وفق ما يتم الاتفاق عليه، كما تضمن القانون واجبات الوسيط ونظم نشاط إعلان الوسطاء عن العقارات.

وأشاد الشامسي بالرعاية الدائمة والتوجيهات السديدة التي تحظى بها الدائرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على دعمه المستمر لتطوير الخدمات العقارية التي تقدمها الدائرة للملاك والمطورين والمستثمرين.

بعد ذلك، تلا العضو أيمن عثمان باروت مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع القانون.

وناقش المجلس 17 مادة واردة في المشروع، وما به من تعريفات وشروط تتعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية والمتعلق بأحكامها من واجبات الوسيط وأجره وزوال صفة الوساطة العقارية وما به من أحكام، وأدخل المجلس عليها عدداً من التعديلات بناءً على أراء أعضائها.

وقدم مدير عام دائرة التسجيل العقاري ومعاونوه، شرحاً للجوانب الفنية لمواد القانون ودورها في تنظيم السوق العقاري، كذلك قدم مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم توضيحاً لجوانب عديدة تتعلق بالشق القانوني لمواد مشروع القانون.

وفي ختام المناقشة، أجاز المجلس مشروع قانون تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة، مع إدخال عدد من التعديلات.

بعد ذلك بدأت مراسم اختتام دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، وألقت سعادة خولة عبد الرحمن الملا كلمة المجلس الختامية والتي تطرقت فيها إلى أبرز إنجازات المجلس في كافة أعماله.

وقالت إن المجلس أنجز خلال دور انعقاده الحالي أعمالاً لها قدرها وأهدافها، وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته المنوطة به، وفق أحكام قانون إنشائه ولائحته الداخلية، فقد عقد "19" جلسة عامة شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة الأمر الذي مكنه من الوصول إلى توصيات وقرارات موفقة وهادفة.

وأضافت الملا "شهد دور الانعقاد الحالي، نقلات نوعية في أعمال المجلس الاستشاري وأمانته العامة، بعد أن شهد وللمرة الأولى إطلاق الدبلوم المهني في التأهيل البرلماني بجانب إطلاق الخطة الاستراتيجية للمجلس على مدى 5 سنوات، وتنظيم عدد من المبادرات المجتمعية في عام زايد ليشكل الاختتام بعد مشوار حافل تواصل على مدى 9 أشهر متواصلة مناسبة ليشحذ الأعضاء الهمم مجدداً لدور الانعقاد الرابع، والذي ستتواصل فيه مسيرتهم البرلمانية في تبني قضايا وهموم أبناء الإمارة وعرضها على طاولة المسؤولين خلال الجلسات لإيجاد حلول لها".

وحول البرلمان العربي للطفل، أشارت سعادة خولة الملا رئيسة المجلس إلى أن هذه الدورة شهدت اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي النظام الأساسي للبرلمان العربي للطفل، بعد أن قامت لجنة استضافة إمارة الشارقة لمقر برلمان الطفل العربي طوال عامين متواصلين من العمل الجاد والتنسيق الدائم مع جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية والمؤسسات المعنية بالطفولة للوصول إلى هذه المحطة التي تمثل إضافة هامة لمقومات الاهتمام بالطفل، وحرص صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة على الاهتمام بالطفل في تحقيق رؤية سموه باستضافة الشارقة لمقر البرلمان، والذي سيكون أحد عناصر استشراف المستقبل المشرق للدول العربية.

وقالت إن المجلس الاستشاري يقدر ويثمن عالياً دور المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، وذلك لدعمه المتواصل ومتابعته البناءة لأعمال المجلس.

وتقدمت رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بالشكر لسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، ولإخوانه الكرام أعضاء المجلس التنفيذي، ولأمانته العامة على تعاونهم الايجابي والبناء مع المجلس والذي ساهم في دعم وتطوير مسيرة العطاء البرلماني مما كان له الأثر الإيجابي في تكامل الأداء ومنظومة العمل بين المجلسين.

وقدمت الشكر أيضاً إلى جميع الدوائر والهيئات الحكومية المحلية على تواصلهم المستمر وتجاوبهم الكامل مع مقترحات ورؤى المجلس وتوصياته، مما ساعد على ترسيخ مبدأ الشورى بالمجلس في أرقى معانيها.

بعد ذلك تلا أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري مرسوم فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لترفع الجلسة بعدها.