"أشغال الشارقة" توسع مساكن 3 أئمة في المنطقة الوسطى

الشارقة 24:

أنجزت دائرة الأشغال العامة، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، صيانة تجميلية لمسجدين وتوسعة 3 مساكن لأئمة المساجد في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الاهتمام بالمساجد وأئمتها في إمارة الشارقة، وتوفير المكانة المحترمة والمقدرة لهم ولأفراد أسرهم.

من جهته، قال المهندس محمد بن يعروف من إدارة الأفرع، إن الدائرة أنجزت المسكن الكريم لأئمة مساجد شعبية الرفيسا وشعبية بن ضيخان و الحارث بن عمير، وذلك عبر إضافة غرفة ودورة مياه للسكن القائم، كما انتهت من صيانة مسجدي حمزة بن عمرو الأسلمي، وأسماء بنت عميس، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة تضمنت الصيانة الشاملة لجميع مرافق المسجدين وتهيئتها على أفضل صورة، وتمت صيانة المساجد فوراً بعد معاينة شاملة للمسجدين من قبل لجنة مؤلفة من عدة دوائر حكومية، كما حرصت الدائرة على توفير كافة احتياجاتها، و تضمنت الأعمال فيه الدهانات الخارجية والداخلية للمسجد إلى جانب عزل كامل للأسطح وتركيب كسوة رخام على جدران المسجد من الداخل وتغيير الباب الرئيسي للمسجد من خشب إلى ألمنيوم وزجاج على الطراز الإسلامي، والحفاظ على جماليات التراث في التصاميم بما يعكس أصالة التراث الإسلامي، كما تم عمل صيانة كاملة لسكن الإمام في كلا المسجدين، بالإضافة إلى صيانة مبنى دورة المياه والميضأة حسب النموذج المعتمد من دائرة الشؤون الإسلامية.

وأضاف بن يعروف "كما تم استبدال جميع وحدات الإضاءة بالمسجد، بالإضافة إلى تغيير سيراميك الجدران والأرضيات، وإنشاء خطوط تغذية مياه جديدة موفرة للطاقة، وصيانة كافة مرافق دروات المياه".

من جهته، قال المهندس خليفة الدرمكي تبلغ عدد المشاريع والإضافات التي تقوم بها الدائرة على سكن الأئمة 129 مشروعاً، انتهت الدائرة إلى الآن من 21 مسجداً وجاري العمل على الباقي، وتتوزع بين مختلف مدن ومناطق الشارقة، ويبلغ عددها 62 مسكناً في مدينة الشارقة منها 31 مسكناً يتم إضافة غرفة واحدة إليها و18 تم الانتهاء من صيانتها، و9 مساكن يتم إضافة غرفتين إليها، و4 مساكن يتم إعادة إنشائها.

فيما تبلغ عدد المساكن التي يتم توسعتها في المنطقة الوسطى 28 مسكناً، منها 23 مسكناً يتم إضافة غرفة واحدة إليها مع دورة مياه، و5 مساكن يتم إضافة غرفتين ودورة مياه إليها، أما في المنطقة الشرقية بلغت عدد المساكن 33 مسكناً، منها 29 مسكناً يتم إضافة غرفة واحدة إليها، و4 مساكن يتم إضافة غرفتين إليها.

وكانت الدائرة قامت بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية بإجراء زيارات موقعيه لكافة مساكن الأئمة التي تحتاج إلى توسعة، وتضمنت الدراسة عدد أفراد أسرة الإمام مقارنةً بعدد الغرف الموجودة في السكن، ومدى توفر المساحة اللازمة حول المسجد للبناء، والتعديلات المعمارية الناتجة عن التوسع، وتوصلت الدراسة إلى توسعة 129 مسكناً، وتم تقسيم فرق العمل إلى 7 فرق يتضمن كل فريق الإشراف على توسعة 20 مسجداً.

وثمن أئمة ومؤذنو المساجد الثلاث، مكرمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتكفله بتوسيع مساكنهم، ومنحهم حزمة من المكارم والمنح تضمن لهم حياة آمنة على أرض الإمارات، مشيرين إلى أن هذه المكرمات تؤكد حرص سموه على إجلال وتوقير هذه المهنة المباركة، وتقدير سموه لأئمة المساجد ودورهم الهام والفاعل في المجتمع، وتوفير وسائل الراحة لهم لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه.