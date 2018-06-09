30 كيلوجراماً من المواد المخدرة في قبضة شرطة الشارقة

الشارقة 24:

أسفر التعاون القائم بين رجال مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، ورجال التفتيش الجمركي العاملين بمركز جمارك مطار الشارقة الدولي، عن ضبط كميات من المواد المخدرة، حاول تجار المخدرات تهريبها إلى الدولة عبر شحنات صغيرة متفرقة تم إرسالها عبر الرحلات الجوية القادمة من بعض المدن الآسيوية إلى مطار الشارقة الدولي مؤخراً.

ورغم براعة الحيل التي اتبعت في محاولة إدخال هذه المواد إلى الدولة عبر كميات صغيرة متفرقة تم تغليفها، وتعبئتها بطرق ماكرة، وإرسالها مع أشخاص يوحي مظهرهم، وتصرفاتهم بالبراءة، إلا أن الخبرات التي يتمتع بها رجال مكافحة المخدرات، وعناصر التفتيش الجمركي، قد مكنتهم من اكتشاف المواد المخدرة، ومعرفة الحيل التي استخدمت في محاولات تهريبها، حيث أسفرت جهودهم عن ضبط كميات من المواد المخدرة بلغت في مجملها حوالي 30 كيلوجراماً من الحشيش المخدر، و10 جرامات من مخدر الماريجوانا، وضبط أشخاص وردت بصحبتهم المخدرات المضبوطة، والذين خضعوا للتحقيق الجنائي، وسجلت اعترافاتهم، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة.

وأكد المقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، على أهمية الدور الذي يلعبه التعاون القائم بين إدارة مكافحة المخدرات، وإدارة الجمارك بالشارقة، والتنسيق اليومي القائم بين عناصر المكافحة، وضباط الجمارك العاملين في المنافذ البرية، والبحرية، والجوية، في كشف، وإحباط محاولات تهريب المخدرات إلى الدولة، وإحباط كافة المخططات، والحيل التي تلجأ إليها عصابات تهريب، وتجارة المخدرات من أجل تحقيق أهدافها، ونشر سمومها بين أفراد المجتمع، حيث شكل هذا التعاون، ولوقت طويل جداراً صلباً تحطمت عليه أحلام المهربين، والمروجين، وتجار المخدرات.