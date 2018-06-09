شرطة الشارقة تتخذ كافة التدابير استعداداً لليلة 27 رمضان

الشارقة 24:

صرح العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، أن شرطة الشارقة قد استكملت كافة استعداداتها الأمنية، والمرورية لاستقبال ليلة 27 رمضان، وعيد الفطر المبارك، بهدف ضمان انسيابية حركة السير، وتعزيز التدابير المتعلقة بالسلامة العامة، والسلامة المرورية على جميع المناطق، والميادين، والشوارع العامة بإمارة الشارقة، وذلك تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وضمان الاستعداد، وتوفير الاستجابة السريعة، والفعالة لكافة حالات الطوارئ المحتملة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه العميد عبد الله مبارك بن عامر، بمقر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة مؤخراً، بحضور العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بالإنابة، ومدراء الإدارات، ونوابهم، ورؤساء الأقسام من مختلف الإدارات بشرطة الشارقة، بهدف مناقشة الخطط، التي تم إعدادها من قبل الإدارات المعنية بشرطة الشارقة لهذه المناسبة.

حيث تم مناقشة استعدادات شرطة الشارقة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وليلة 27، وعيد الفطر المبارك، بمشاركة مختلف أجهزة شرطة الشارقة، وذلك لضبط السلوك العام، ومكافحة الظواهر السلبية، والتركيز عليها خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، بما في ذلك ترتيبات حفظ الأمن المتعلقة بليلة 27 من رمضان، وتكثيف عدد أفراد الشرطة، والشرطة النسائية على المساجد، وزيادة عدد سيارات الأسعاف الوطني، وتوزيعهم على الأماكن، التي تشهد كثافة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير، والإجراءات، التي من شأنها توفير الأمن، والسلامة، وتنظيم حركة السير والمرور على مختلف الشوارع الداخلية، والخارجية لتجنب الاختناقات المرورية خاصة أمام ساحات المساجد، وعلى الطرق المؤدية إليها، وخاصة المساجد التي تشهد زيادة عدد المصلين، مثل: "مسجد الشيخ سعود، مسجد النور، ومسجد المغفرة، بالإضافة إلى مسجد الملك فيصل"، إلى جانب الاستعدادات الأمنية، والمرورية الجارية، وتكثيف عمل الدوريات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وتدعو شرطة الشارقة سائقي المركبات إلى ضرورة احترام القوانين، وعدم الوقوف بشكل خاطئ في المواقف المخصصة، والحرص على حقوق الآخرين كشركاء في الطريق، بعدم إيقاف مركباتهم بشكل عشوائي أثناء تأدية الصلاة، مما قد يسبب تعطيل الحركة المرورية، وإحداث حالة من الاختناق المروري، التي ينتج عنها شكاوى متكررة من قبل المواطنين، والمقيمين، داعين أفراد الجمهور إلى التعاون مع رجال الشرطة من أجل المصلحة العامة.

وعلى هامش الاجتماع كرم العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، صف الضباط، والأفراد المتميزين من إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية خلال الربع الثاني من عام 2018 والبالغ عددهم 72، وذلك تقديراً لجهودهم البارزة، والمتميزة بقسم شؤون النزلاء، وتحقيق المنجزات لخدمة العمل الشرطي بالمؤسسة العقابية والإصلاحية.