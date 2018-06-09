كهرباء الشارقة تحصد المركز الأول بجائزة "الإمارات لإدارة النفايات"

الشارقة 24:

فازت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بالمركز الأول في جائزة إدارة النفايات وإعادة التدوير، فئة المؤسسات، والتي تنظمها سنوياً مجموعة عمل الإمارات للبيئة، EEG: Emirates Environmental Group، وذلك عن جهودها في إعادة تدوير عبوات أحبار الطباعة، وضمن استراتيجية الهيئة لعام 2020، والتي تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تولي المشروعات البيئية اهتماماً كبيراً وتطلق المبادرات المختلفة التي تساهم في رفع مستوى الوعي الثقافي والمعرفي، بين أفراد المجتمع، بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، وتراعي الجوانب البيئية في كافة المشروعات التي تنفذها.

وأوضحت المهندسة فاطمة علي أصغر، رئيس قسم البنية التحتية، أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة، حصلت على هذه الجائزة بعد منافسة كبيرة مع عدد من الجهات المشاركة عن حملة إعادة تدوير الأحبار، التي نظمها المكتب التنفيذي لتقنية المعلومات خلال عام 2017م، حيث شارك في الجائزة 1657 جهة حكومية وخاصة في مختلف فئات الجائزة، والتي تضمنت حملات إدارة النفايات وإعادة التدوير على مستوى دولة الإمارات، بما في ذلك جمع الورق والبلاستيك والعلب الألومنيوم، والحبر، والهواتف المحمولة والقوارير الزجاجية.

وأشارت إلى أن حملة إعادة تدوير الأحبار، التي نظمها المكتب التنفيذي لتقنية المعلومات بكهرباء الشارقة، ساهمت في تجميع 2033 من عبوات الأحبار، لإعادة تدويرها، وقد تصدرت الهيئة على منافسيها بهذا الرقم، والذي أهلها للفوز، حيث كان أقرب المنافسين فندق قصر الإمارات بتجميع عدد 386 من الأحبار، يليه مطعم ماكدونالدز الشارقة، والذي ساهم بتجميع 245 من عبوات الأحبار، كما بلغ مجموع ما تم تجميعه من المساهمين معا 2664 من عبوات الأحبار، وهو ما يعادل توفير 909 جالون من الجازولين، مما له الأثر في الحفاظ على البيئة إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسلم المهندس الشيخ، سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في حكومة رأس الخيمة، والعضوالفخري في مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وحبيبة المرعشي عضو مؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة، درع التكريم لفريق عمل المكتب التنفيذي لتنقية المعلومات بالهيئة، والذي ضم كلاً من توصيف الرحمن الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بالهيئة، والمهندسة فاطمة علي أصغر رئيس قسم البنية التحتية لتقنية المعلومات، وراجيش نارايانا رئيس قسم الدعم الفني لتقنية المعلومات.