"الشارقة الإسلامي" يقدم وجبات إفطار لـ 75 ألف صائم برمضان

الشارقة 24:

في إطار مسؤوليته المجتمعية، والتزامه بتنفيذ مشروع إفطار الصائم، إحدى أبرز مبادراته الرمضانية، والتي أطلقها في العام 2005، يواصل مصرف الشارقة الإسلامي تقديم وجبات إفطار لـ 75 ألف صائم، في عدة مناطق بإمارة الشارقة.

ويقدم المصرف وجبات الإفطار للصائمين من خلال الخيمة المقامة بجوار مسجد الملك فيصل، وذلك للعام الرابع عشر على التوالي، تحت إشراف تام من طاقم المصرف، حيث يأتي اختياره لهذا الموقع لتقديم وجبات إفطار الصائمين بناء على الكثافة السكانية، وانطلاقاً من حرصه على استيعاب أكبر قدر ممكن من الصائمين، إضافة إلى خيم إفطار أخرى تقام في مسجد الضياء بمويلح، ومسجد بالرشيد في البطائح، وذلك بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية وبرعاية مصرف الشارقة الإسلامي.