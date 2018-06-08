سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة لفصل الربيع 2018

الشارقة 24 –راشد حمدان:

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أن الطالب الجامعي هو الركيزة والأساس الذي تعمل عليه جامعة الشارقة، وتسخر كافة إمكانياتها وطاقاتها لتقديم متطلبات التحصيل العلمي والسلوك الحميد، بما يساعد الطالب على الاجتهاد والتحصيل الأكاديمي الجاد مع المسؤولية المجتمعية والأخلاقية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه في حفل تخريج كوكبة جديدة من طلبة جامعة الشارقة لفصل الربيع 2018، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والذي أقيم، الخميس، في قاعة المدينة الجامعية.

واستهل سموه كلمته بتقديم التهاني والتبريكات للخريجين ولذويهم على ما حققوه من نجاح قائلاً: نقدم لكم أيها الأبناء ولآلكم وذويكم التهاني والتبريكات بنجاحكم المبارك، كما نقدمه لأنفسنا لأن في نجاحكم ومن سبقوكم من الخريجين ومن سيلحقون بكم تجسيداً لمشاعرنا ومشاعركم حتماً لأنكم تنتمون إلى مرحلة عزيزة على قلوبنا وقلوبكم، تنتمون إلى مرحلة سجلت فيها جامعة الشارقة المكانة الراسخة على المستوى العالمي.

ولفت سموه إلى أن الجامعة استطاعت أن تجني ثمار جهود الأوفياء من القائمين على نهضتها العلمية والعملية والمخلصين من العلماء والباحثين وأعضاء هيئتها التدريسية العاملين في ثنايا هذه النهضة ومكوناتها، وذلك بتحقيق مواقع متقدمة ضمن مؤسسات التصنيف العالمي.

وواصل سموه قائلاً، ونحن إذ نهنئكم بتحقيـق هذه المكانة المتقدمة إنما لنذكركم جميعاً بأن جامعة الشارقة ما كان لها أن تتقدم لتتبوأ هذه المكانة لولا تكاملها كصرح علمي وثقافي ومعرفي اجتهدنا والأوفياء ممن يعملون فيها، ولا نزال نجتهد لتعزيز هذه المقومات كصرح علمي راسخ.

وأشار سموه إلى أن الجامعة طورت من برامجها التعليمية والأكاديمية، بالإضافة إلى إقامة عدد من مشاريع البنى التحتية والعمرانية في سعيها للوصول إلى المكانة المرموقة التي تصبو إليها، وقال سموه، وجهنا بتوسيع ما يقدمه مركز اللغة الإنجليزية في الجامعة من تعليم وتعلم إلى تعليم باقي اللغات العالمية، ومنح درجة البكالوريوس فيها وستكون البداية مع اللغة الفرنسية ليتبعها في المستقبل القريب تعليم باقي اللغات العالمية كالألمانية والصينية.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، أما على صعيد البنية التحتية والعمرانية للجامعة فقد فكرنا بطريقة مثالية للحركة الطلابية داخل الجامعة تمكنهم من التواصل الطلابي الجامعي المعروف بمختلف الجامعات، وفي نفس الوقت تمكنهم من اتقاء الحرارة والرطوبة، وفي الوقت نفسه تحافظ على جمالية العمارة وأصالتها فوجهنا بإقامة منتدى للطلاب وآخر للطالبات يرتبطان بمعابر مغطاة ومكيفة، لتشكيل بيئة أكاديمية مريحة للطلبة تبدأ بالمنتدى، والذي سيؤدي دوره كمحطة يلتقي فيها الطلاب مزودة بكل العناصر التي يحتاجونها من أجهزة حاسوب أو مقاعد مريحة أو وسائل اتصال أو تواصل مع الأهل والأصدقاء والزملاء خارج الجامعة أو داخلها، ويمكن لهم كطلاب وكذلك كطالبات أن يتنقلوا عبر هذا المعبر ليمروا من خلاله بدءاً من مكتبة الطلاب، وكذلك مكتبة الطالبات وانتهاء بمباني البحث العلمي والدراسات العليا التي تبنى حالياً، وسينتهي العمل بها خلال 6 أشهر بإذن الله تعالى.

وأوضح سموه قائلاً، المنتديين ومعبراهما سيشكلان إضافة بديعة، ليس في الشكل العمراني الجميل الخاص بهما فحسب، بل وفي التواصل العلمي والثقافي والاجتماعي بين الطلبة، وكما هو معروف أن أساس الجامعة هو الطالب والطالبة، لذلك نعمل على استقطاب أحسن الطلبة في مستوى الخُلق والالتزام والتحصيل العلمي، وفي الجامعة لابد لنا أن نعطي لكل طالب فرصة البقاء في الجامعة، ومن السنة القادمة إن شاء الله سيكون على كل طالب ينتمي لجامعة الشارقة أن يمضي سنةً على الأقل متواجداً في السكن الداخلي للجامعة، وهذا بالطبع ليس لمن له أهلٌ يرجع إليهم، ولكن بالنسبة للطلبة الذين لا يجدون مسكناً خاصاً بهم، لذلك خفضنا رسوم السكن بنسبة 50%.

وتابع سموه قائلاً، نحن حريصون على العمل على استقطاب الطلبة، والعمل على توفير كافة المعطيات وتهيئة الجو الأكاديمي والعلمي، وهذه المنتديات واحدة من المعطيات التي ستساعد الطالب على البقاء في الجامعة، بمعنى، أن مبنى المنتدى الجميل الذي يعجب به المشاهد من الخارج، هو في الداخل أجمل، حيث سيستقطب الطلبة في جوٍ نفسي مريحٍ، إلى جانب أنه سيعمل على إدارته موظفين سيكونون متواجدون على مدار 24 ساعة، بحيث أن الطالب يمكن أن يلجأ إليه في أي وقت إذا ما أحس بالملل والفراغ، وكل ذلك خدمة للطالب.

ونوه سموه إلى مسؤولية الجامعة عن الطلاب وعن تحصيلهم العلمي والمعرفي إلى جانب السلوك الأخلاقي، فإذا ما ظهر هناك خللٌ، فسيقع اللوم على الجامعة، وربما يتم التشكيك في الشهادة الجامعية، لأن سوء السلوك الأخلاقي إلى جانب التحصيل العلمي يُدمّر كل شيء، ولذلك نحنُ نقبلُ الطلبة بمستوياتهم في المرحلة الأولى، ولكن علينا أن نحافظ عليهم خلال فترة تحصيلهم للعلم عندنا، والأخلاق هي التي تبقى الى جانب العلم الذي نُعلّمه.

ووجه سموه كلمة لأبنائه الخريجين بهذه المناسبة قائلاً، أدعوكم وقبل أن تنطلقوا إلى ميادين حياتكم العملية التي أسأل الله تعالى أن تكون حياة مباركة وموفقة، أدعوكم إلى الاعتماد على الله تعالى في كل شأن من شؤون هذه الحياة، لأنه لا توفيق إلا بمرضاته سبحانه، وأن تخلصوا له تعالى كل الإخلاص في ميادين العمل التي ستنتمون إليها، وأؤكد لكم بأن جامعتكم ستكون مستعدة دائماً لتلبية احتياجاتكم العلمية والثقافية والمعرفية عندما تطرقون أبوابها.

واختتم سموه كلمته بقوله، مرة أخرى أبارك لكم ولذويكم ولأولياء أموركم نجاحكم هذا متمنياً لكم النجاح والتوفيق في حياتكم العملية، وأشكر جهود جامعة الشارقة وأعضاء هيئتها التدريسية الذين أحسنوا تأهيلكم وإعدادكم لمواجهة متطلبات هذه الحياة بكفاءة واقتدار، وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.

وكانت مجريات الحفل قد بدأت بكلمة لمدير الجامعة الدكتور حميد مجول النعيمي مقدماً أسمى آيات التهاني والتبريكات، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بتخريج رتل جديد من طلبة جامعة الشارقة، كما هنأ الخريجين وآلهم وأولياء أمورهم وأساتذتهم على ما حققوه من إنجاز علمي.

ووجه مدير الجامعة كلمة للخريجين قائلاً، قبل أن تنطلقوا إلى الحياة التي ستشكل مستقبلكم الآمن والمبارك بإذن الله تعالى، أود أن أترك في أذهانكم مقومات ترتكزون عليها في بناء هذا المستقبل، أود أن أؤكد لكم بأنه قد تم تأهيلكم علمياً ومهارياً وقيادياً في جامعة الشارقة، تلك التي يوجهها رئيسها صاحب السمو حاكم الشارقة إلى الآفاق العالمية بثقة عالية بعد أن رسخ كيانها الأكاديمي والعلمي لتكون صرحاً علمياً شامخاً على امتداد مدن ومناطق الإمارة.

وأكمل قائلاً، أن جامعة الشارقة بدأت تحصد نتائج هذا التوجيه بتقديرها على المستوى العالمي بتقارير تصدرها منظمات عالمية متخصصة في تقييم مكانة الجامعات على المستوى العالمي ولمختلف مقومات هذه المكانة، فضلاً عن الاعتراف ببرامجها الأكاديمية من مثل هذه المنظمات ومجالس الاعتراف والاعتماد الأكاديمي الدولي إلى أن بلغ عدد البرامج الأكاديمية المعتمدة عالمياً في جامعة الشارقة حتى اليوم 26 برنامجاً أكاديمياً، وبانتظار أن تحصل على الاعتراف العالمي بـ 15 برنامجاً أكاديمياً أخرى ليكون عدد هذه البرامج المعترف بها عالمياً مع بداية الفصل الأكاديمي المقبل أكثر من 40 برنامجاً، بالإضافة إلى الاعتماد الأكاديمي الرسمي بجميع البرامج الأكاديمية لجامعة الشارقة التي تقارب 100 الآن من المؤسسة الوطنية الرسمية للاعتماد الأكاديمي في الدولة.

ثم بدأت مراسم التخريج حيث تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسليم الشهادات للخريجين البالغ عددهم 259 طالباً في كليات: الشريعة والدراسات الإسلامية، والقانون، والهندسة، وإدارة الأعمال، والاتصال، والعلوم، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والفنون الجميلة والتصميم، في درجات البكالوريوس والدبلوم المهني من كلية المجتمع، مهنئاً سموهم إياهم ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والوظيفية.

كما كانت للخريجين كلمة ألقاها علي ناصر الحمادي، قال فيها إنه لمن دواعي سروري وفخري أن أقف أمامكم اليوم، نيابة عن زملائي الخريجين متشرفاً بتمثيلهم في هذا الحفل الجميل.

وأضاف، نتخرج اليوم من جامعتنا الحبيبة، هو يوم الحصاد، يوم الوصول إلى الهدف والارتقاء بالنفس والروح نحو فضاءات المستقبل، بعد سنوات من الجهد و الطموح الواعد، نتخرج اليوم من هذا الصرح العلمي الكبير حاملين رسالة العلم والمعرفة والقيم والأخلاق، وعزيمة الشباب نحو المستقبل المشرق لوطننا وأمتنا، لتأخذ مكانتها الحضارية بين الشعوب.

وغادر صاحب السمو حاكم الشارقة المسرح إلى بهو قاعة المدينة الجامعية حيث صافح نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئات التدريسية، مقدماً شكره لهم على ما بذلوه من جهد لتأهيل وإعداد هذه الكوكبة من الخريجين.

حضر حفل التخريج إلى جانب سموهم الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وسعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة علي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، وسعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وأعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع كبير من أقارب وأولياء أمور الطلبة الخريجين وذويهم وممثلي وسائل الإعلام.