شرطة الشارقة تنظم ورشة حول آلية تصميم مشاريع العمل

الشارقة 24:

عقد معهد تدريب الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع المركز الأكاديمي للاستشارات والتطوير المؤسسي بالشارقة ورشة عمل حول آلية تصميم مشاريع العمل الخاصة بدورة القيادات النسائية الأولى بشرطة الشارقة، تحت شعار "نستشرف المستقبل ونبتكر للحاضر"، وذلك بحضور المقدم علي الكي الحمودي نائب مدير المعهد، والنقيب محمد المطوع المشرف على البرنامج، والأستاذ راشد عبيد مدير المركز الأكاديمي، والمشرف على متابعة مشاريع التخرج، ومنتسبي البرنامج البالغ عددهم 39 من ضباط الشرطة النسائية.

وقال المقدم الحمودي، إن الورشة تهدف إلى تعزيز روح الإبداع لدى الموظفين القياديين، وتشجيعهم على إطلاق أفكارهم ومناقشتها مع زملائهم ورؤسائهم، بهدف تحويلها إلى مشاريع متميزة تصب في جهود تحسين الأداء، إيماناً من قيادة شرطة الشارقة بأن الإبداع والابتكار هو الطريق لتحقيق الريادة والتميز في مختلف أوجه العمل الشرطي.

وتضمنت الورشة عدداً من المحاور المتخصصة، منها اختيار الأفكار والاستفادة منها وكيفية تطويرها، باستخدام أساليب وأدوات ناجحة لإدارة الابتكار عبر فهم حاجة المستخدمين أو المتعاملين، ووضع المعايير لاختيار أفضل الأفكار القيمة وتحويلها إلى واقع ملموس.