مبادرة مجتمعية لـ "مجلس أولياء أمور الطلبة بدبا الحصن" في رمضان

الشارقة 24:

ضمن مبادرة مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن، في شهر رمضان المبارك، نفذ المجلس موائد رمضانية هادفة إلى تعزيز روح التفاعل بين كافة فئات المجتمع .

وخصص المجلس عدداً من موائد الرحمن الرمضانية، في موقع المجلس بمدينة دبا الحصن، وقدم خلالها الإفطار للصائمين الذين توافدوا للمشاركة في الإفطار .

وأشار محمد راشد رشود، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في دبا الحصن، إلى أن أهمية هذه الموائد، في أنها مرضاة لله، وابتغاء للأجر والثواب.

وأكدت صفية حسن النعيمي مديرة المجلس، بأن هذه المبادرة الرمضانية، هي فعاليات سنوية اعتاد عليها المجلس منذ سنوات، وهي مازالت مستمرة بمساهمة أعضاء المجلس، وأصحاب الخير ونسعى من خلالها لتعزيز اللحمة الوطنية، والتسابق لعمل الخير.