لجنة "استشاري الشارقة" تزور دار رعاية المسنين وتشاركهم "الإفطار"

الشارقة 24:

قامت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث، من الفصل التشريعي التاسع، بتنفيذ مبادرتها الاجتماعية، بزيارة دار رعاية المسنين بالشارقة، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة .

وشاركت اللجنة كبار السن، الإفطار، كما قام أعضاء وعضوات اللجنة، بتوزيع الهدايا على المسنين، من الرجال والنساء النزلاء بالدار.

حضر من لجنة الأسرة كل من فاطمة علي المهيري رئيسة اللجنة، وخالد علي الغيلي الزعابي مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة بطي خلفان بن سرور الكتبي، وسلطان عبد الله محمد الشرقي، وسالم خميس المزروعي، ومن الأمانة العامة للمجلس محمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان، وإسلام الشيوي الإعلامي بالمجلس.