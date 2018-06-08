شرطة الشارقة تدعو السائقين إلى تسهيل صلاتي التراويح والقيام

الشارقة 24:

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، يوم الخميس، سائقي المركبات، إلى الالتزام والتقيد بالأنظمة واللوائح المرورية، وتجنب ارتكاب المخالفات الخاصة بالوقوف العشوائي أمام المساجد، خلال صلاتي التراويح والقيام، في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وحثت شرطة الشارقة، في تغريدة على صفحتها في مواقع التدوين المصغر "تويتر"، السائقين على ضرورة تهيئة بيئة آمنة، وتوفير فرص الاستمتاع بشعائر شهر رمضان المبارك، وتجنب ارتكاب المخالفات وإزعاج الآخرين.

وأكدت شرطة الشارقة، حرصها على تسيير وصول أفراد المجتمع إلى المساجد لأداء صلاتي التراويح وقيام الليل، على مدار العشر الأواخر من الشهر الفضيل، من خلال توفير دوريات تحقق هذه الغاية النبيلة، على جميع طرق المدينة، وخاصة في محيط المساجد، والطرق المؤدية إليها.