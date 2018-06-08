دبا الحصن تستحضر ذاكرتها المكانية للشهر الفضيل

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ضمن سلسلة تحقيقات "رمضان الشارقة 2 من المنطقة الشرقية"، تتواصل جولات "الشارقة 24"، في مختلف مدن المنطقة لرصد مظاهر الشهر المبارك.

جلسات رمضانية عدة، تشهدها المدينة طوال الشهر، يجتمع فيها الكبار والصغار، لتبادل أطراف الحديث حول الموروث الشعبي الراسخ في هذه الأيام المباركة، بغية ترسيخه في النفوس.

بعنوان "الذاكرة المكانية لمدينة دبا الحصن"، عقد المجلس البلدي مجلسه الرمضاني الأول، بالتعاون مع مجلس أولياء أمور الطلبة، وبحضور حاشد من المسؤولين وعموم المواطنين.

يقول سعادة أحمد محمد جمعوه رئيس المجلس البلدي: إن العشر الأواخر من شهر رمضان، وما فيها من بركات ربانية، فرصة اعتاد الأهالي على استثمارها في عقد مثل هذه النقاشات الهادفة.

ولفت جمعوه إلى أن المحور الرئيس للمجلس الرمضاني، يبرز الفروقات بين طقوس ومظاهر شهر رمضان في دبا الحصن، بهدف تعريف الأجيال الشابة على تراث آبائهم وأجدادهم.

تعددت النقاشات في الجلسة، التي عقدت بمجلس أولياء أمور الطلبة، حول مناقب المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وبصماته الإنسانية.

الأماكن التراثية في دبا الحصن، كانت من أهم محاور الجلسة، إذ سلط المتحدثون فيها الضوء على الحصن و"الذوبان"، والمزارع والأسواق الرمضانية، فضلاً عن طرق وأساليب تحري هلال الشهر الكريم قديماً، والعادات التي ترسخت لدى الأهالي كالتزاور والإفطار الجماعي.