"الإمارات للإبداع" يحتفي بإنسانية زايد في طوارئ "القاسمي"

الشارقة 24:

حضر الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع، الإفطار الذي أقيم في قسم الطوارئ بمستشفى القاسمي بمدينة الشارقة، مساء الإثنين، بحضور الدكتور عصام الزرعوني رئيس مركز الحوادث والطوارئ بالمستشفى، وفيصل اليافعي وسعود الريامي وعمر النقبي أعضاء مجلس الجمعية، إلى جانب عدد من أعضاء الكادر الطبي والفني والإداري.

وتفقد الشيخ خالد القاسمي، قسم الطوارئ بالمستشفى، واطلع على الجهود التي يبذلها الكادر الطبي والإداري، لتوفير الخدمات الطبية العاجلة للمرضى، وأثنى على الأداء المهني والتعامل الراقي مع المرضى والمراجعين .

وقال الشيخ خالد القاسمي: إن اختيار مستشفى القاسمي لتناول طعام الإفطار، يأتي تزامناً مع "يوم زايد للعمل الإنساني"، وللتذكير بمناقب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسيخ سيرته والاحتفاء بإنسانيته، مشيراً إلى أهمية لفت الانتباه إلى هذه الفئة التي تبذل كل جهد ممكن من أجل توفير الراحة والخدمات الصحية لأفراد المجتمع على مدار الساعة في شهر الصيام، حيث يتناولون طعام الإفطار بعيداً عن أسرهم، في عمل إنساني نبيل يحمل الخير في طياته للمجتمع برمته.