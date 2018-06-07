"المؤسسة العقابية والإصلاحية" بالشارقة تنظم ملتقى "زايد الخير"

الشارقة 24:

تحت رعاية الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، شهد المقدم عبد الله الغزال، رئيس قسم الإصلاح والتأهيل بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، مساء الأربعاء، ملتقى "زايد الخير مبادئ وقيم"، للمسلمين الجدد، وغير المسلمين الراغبين في التعرف على الدين الإسلامي، بحضور عدد من الضباط، وصف الضباط بالمؤسسة، كما حضر فضيلة الشيخ يعقوب محمد من مركز المعلومات الإسلامية بجمعية دار البر بدبي، مع ممثلين من دار زايد للثقافة الإسلامية.

وصرح المقدم عبد الله الغزال رئيس قسم الإصلاح والتأهيل بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة: أن هذا الملتقى يأتي تأكيداً لرسالـة الإسلام السمحة، التي تدعو للمحبة، والتسامح، والحفاظ على الأسرة، والعلاقات الاجتماعية، التي تربط المجتمع، واحترام الأديان، والتعايش.

وأضاف أنه بلغ عدد المسلمين الجدد حتى منتصف عام 2018، نحو 30 نزيلاً، منهم 25 من الرجال، و5 نزيلات، ويرجع الفضل في ذلك إلى الجهود المخلصة، التي يبذلها شركاء المؤسسة العقابيــة والإصلاحيـة بالشارقة، من خلال الحلقات التعليميـة، والدروس الدينيــة، والمطبوعات، والكتب، والمطويات، التي تنشر بلغات مختلفة تتحدث عن مبادئ الدين الإسلامي، وسماحته.