العثمني يكرم الفائزين في "البطولة الرياضية الرمضانية"

الشارقة 24:

كرّم العقيد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، مساء الأربعاء، بقسم معهد التدريب بمنطقة الخضيرة بالذيد، الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة الرياضية الرمضانية، والتي نظمها القسم بمشاركة منتسبي الدفعة الـ 30 من الطلبة المستجدين، وتضمنت منافسات في كرة القدم، وشد الحبل وتنس الطاولة واختراق الضاحية.

وكان العقيد العثمني قد شهد حفل الإفطار الذي نظمه المعهد، وذلك بحضور الكادر التعليمي والتدريبي، والطلبة المستجدين، حيث يأتي تنظيم حفل الإفطار ضمن سعي الأكاديمية لبث وتعزيز العلاقات الإنسانية والتواصل بين الموظفين، ومنتسبي الدورات والبرامج التدريبية خارج أوقات العمل خصوصاً في هذا الشهر الكريم.

وفي كلمة له بمناسبة حفل التكريم، توجه العقيد العثمني بنصائح إرشادية للطلبة، حيث طالب العقيد العثمني منتسبي دورة المستجدين الـ 30 بالتميز والإبداع في العمل الأمني، عقب تخرجهم، كما طالبهم بالتحلي بأعلى درجات الانضباط أثناء تأدية واجبهم المهني، وتقديم كل ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على بيئة العمل وسمعة الجهاز الأمني الذي يمثلونه .

حضر الفعاليات الرمضانية، المقدم سالم المناعي رئيس قسم شؤون الدارسين بالأكاديمية، والرائد عبيد العسم رئيس قسم معهد التدريب، والرائد الدكتور عبد الرحمن النقبي رئيس القسم بالإنابة، والرائد عبد الله موسى رئيس قسم الموسيقى والرائد سعيد تريم.

وفي ختام حفل التكريم، قام العقيد العثمني، يرافقه المقدم المناعي، والرائد النقبي، بتسليم الجوائز للفائزين في المسابقات الرياضية التي تضمنتها البطولة .