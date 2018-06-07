"الشؤون الإسلامية" بالشارقة تنظم إفطاراً للعاملين بصيانة المساجد

الشارقة 24:

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، إفطاراً جماعياً للعاملين بقسم صيانة المساجد، بفندق سنترو الشارقة، بحضور عبد الله خليفة يعروف السبوسي، مدير الدائرة، ومديري الإدارات ومسؤولي شعب الصيانة والإداريين، وذلك بهدف تعزيز أواصر المحبة والألفة بين جميع الموظفين من كافة الفئات الإدارية.

وفي مستهل اللقاء تقدم سعادة عبد الله السبوسي، بخالص شكره وتقديره لجميع الحضور، الذين شاركوا في هذا اللقاء، الذي اعتادت الدائرة على تنظيمه سنوياً للالتقاء بالعاملين بصيانة المساجد في الشارقة، خارج إطار العمل، مشيراً إلى أهميته في خلق مزيد من الانسجام والتلاحم بين الموظفين.