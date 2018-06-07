إطلاق 5 مبادرات في كلباء لتشجيع المشاركة المجتمعية بساعة الترشيد

الشارقة 24:

أطلق قسم الترشيد بإدارة كلباء، التابعة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، 5 مبادرات لتشجيع فئات المجتمع على المشاركة في مبادرة ساعة الترشيد، التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون أول يوليو من كل عام، من الساعة 2.30 حتى 3.30 ظهراً، وهي الساعة التي يزداد فيها الطلب على التيار الكهربائي، وتصل الأحمال إلى الذروة وذلك بهدف ترسيخ مكانة إمارة الشارقة الحضارية، وريادتها في الحفاظ على البيئة من خلال التوعية بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وتشجيع فئات المجتمع على إغلاق الأجهزة غير الضرورية والاهتمام بالصيانة الدورية .

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن استراتيجية الهيئة لتنفيذ المبادرة تتضمن عدة أسس ومعايير محددة، لإحداث تغيير في المفاهيم الخاصة باستخدامات الطاقة، وتحقيق أفضل النتائج من خلال تنفيذ مبادرة ساعة الترشيد وتستهدف لاستقطاب كافة فئات وشرائح المجتمع، ولفت انتباه قادة المجتمع وصانعي القرار إلى أهمية المضي قدماً في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن ترشيد الاستهلاك وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت المهندسة موزة الزعابي، مدير إدارة كلباء، إلى أن الـ 5 مبادرات التي أطلقتها إدارة كلباء لتحفيز الجمهور على المشاركة في فعاليات ساعة الترشيد، تتضمن مبادرة الخط الساخن للإجابة على استفسارات الجمهور عن ساعة الترشيد، ومبادرة " ابداها في شهر العبادة وخلها عادة"، وتستهدف التعريف بساعة الترشيد وحث الجمهور على المشاركة في ساعة الترشيد من خلال الالتقاء بهم في الأماكن العامة، وتنظيم فعاليات في المراكز التجارية، وتفعيل مشاركة الجمهور من جميع الجاليات، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في نشر ثقافة الترشيد والترويج لساعة الترشيد وزيارة ركن ساعة الترشيد للمباني الحكومية، من خلال لقاء الجمهور والموظفين، وتوعيتهم بضرورة المشاركة بساعة الترشيد.