"شمس" تكرم شركاء النجاح في عامها الأول

الشارقة 24:

استضافت مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، المنطقة الحرة المبتكرة للشركات المتخصصة في المجالات الإبداعية والإعلامية، وللمرة الأولى، "حفل الشركاء" للاحتفال بشهر رمضان المبارك، وتكريم الشركات، والمنظمات، والهيئات الحكومية المتميزة التي أسهمت بشكل كبير في النجاح الذي شهدته شمس خلال عامها الأول.

وأقامت شمس بهذه المناسبة مأدبة إفطار في فندق روضة المرجان، حضره ما يزيد على 180 من أصحاب الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، من ضمنهم سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وفجر قاسم مدير إدارة تطوير قطاع الإعلام في "شمس"، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، ومروان الشيلة مدير ترويج الاستثمار في "استثمر في الشارقة".

وتضمن الحفل توزيع جوائز على الشركات والأفراد ضمن قائمة واسعة من القطاعات الخدماتية في كافة أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين شاركوا شمس مسيرة عامها الأول.

وتم توزيع الجوائز على الشركات والمؤسسات الحكومية ضمن 6 فئات هي: شريك ترويج الاستثمار للعام 2017، وشريك الهيئات الحكومية للعام 2017، وجائزة الأداء المتميز في صناعة المناطق الحرة، وجائزة الأداء العالي، وجائزة الأداء المتميز، وشهادة التقدير.

وقال سعادة الدكتور خالد المدفع: "نفخر باستضافة هذه الفعالية لتكريم كل من أسهم في دفع عجلة التميز والنجاح لشمس، وذلك بتقديم خدمات ريادية، وذكية، وموجهة للمجتمع من شأنها إلهام المواهب الشابة ورواد الأعمال، وتتمثل رسالتنا كمدينة إعلامية في مواصلة بناء شراكات وعلاقات طويلة الأمد مع شركائنا، والذين نعول عليهم مساندتنا في السعي لتحويل شمس إلى منظومة إعلامية ذات شهرة عالمية".

وفاز بجائزة شريك ترويج الاستثمار للعام: مكتب "استثمر في الشارقة"، وذهبت جائزة شريك الهيئات الحكومية للعام 2017 إلى هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، أما جائزة التميز في مجال المنطقة الحرة للمساهمات المتميزة في ريادة الأعمال بالشارقة، فحصلت عليها "كرييتف زوون"، ونالت جائزة الأداء العالي، للعام 2017: "فيرتشو زون"، أما جائزة التميز تقديراً للأداء المتميز للعام 2017، فنالتها كل من "كروس لينك"، و"آي بي جيه"، و"سمارت زون".

أما شهادات التقدير تكريماً للأداء المتواصل في العام 2017، فحصلت عليها كل من: "فلاينج كالار"، و"برايم جلوبال لخدمات الأعمال"، و"فايتال كوربوريت سلوشن"، و"لوكال كوسولتانسي"، ودي إم سي سي "إميرابيز"، والإمارات العالمية للمحاسبة القانونية، و"جلوبال ريسورسز"، و"برو ديسك" لخدمات تخليص المعاملات، ومجموعة الإمارات أوروبا دبي، و"دي آي بي إن" لخدمات الأعمال، و"هوم آند بيزنس سلوشنز ش.م.ح".