برنامج "قوافل الخير".. أيادٍ إماراتية تمتد بالغوث للمحتاجين

الشارقة 24:

يحمل برنامج "قوافل الخير"، الذي يعرض موسمه الرابع حالياً على شاشة قناة الشارقة، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، رسالة إعلامية إنسانية نبيلة، تنقل للعالم تفاصيل حكايات تصور الكثير من المعاناة الإنسانية، التي يعيشها يومياً الكثيرون في مختلف أنحاء العالم، وكيف غيرت أيادي الخير الإماراتية واقعهم إلى الأفضل.

وعبر تجواله وتعرفه عن قرب إلى معاناة المحتاجين، ثم تقديمه المساعدة اللازمة لهم، يواصل البرنامج تجسيده لمفاهيم مبتكرة في العمل الخيري، وتعزيز ثقافة البذل والعطاء بين متابعيه، على رقعة جغرافية تشمل كل من مصر والنيجر وكينيا والأردن.

شريكان فاعلان

ويمضي البرنامج، الذي نجح في إبراز الدور الإنساني للإعلام، في تسليط الضوء على أهمية الأثر الذي يحدثه العمل الخيري في نفوس المشاهدين والمشاركين، ويتابع مسيرته النبيلة بالتعاون مع "جمعية الشارقة الخيرية"، التي قدمت عبر نشاطاتها الخيرية العون والدعم للعديد من الفقراء والمحتاجين حول العالم.

ولأن قيم الخير والعطاء هي العنوان الأبرز لإمارة الشارقة، فقد بادرت "مؤسسة القلب الكبير" إلى الانضمام والمشاركة الفاعلة في البرنامج، في خطوة تعكس روح المجتمع الإماراتي المتكاتف، وثقافته الراسخة بالمبادرة والتطوع إلى أعمال الخير، وتؤكد أن مسيرة "قوافل الخير" لا تتوقف، وأن جهودها في تخفيف المعاناة عن أكبر عدد من المحتاجين متواصلة.

منهجية الخير

ويقول الإعلامي حسن يعقوب المنصوري معد ومقدم البرنامج: "لا تتوقف أهداف البرنامج على بذل الأعمال الإنسانية فحسب، بل تمتد إلى وضع الآثار المترتبة على تقديم المساعدة للمحتاجين في إطار منهجي واضح، يؤصل لموروثاتنا الدينية وثقافتنا المجتمعية، التي تحول صور العطاء ومفاهيم الخير إلى نماذج حية، تسهم في تخفيف المعاناة عمن أصابهم الفقر والحاجة".

ويضيف المنصوري: "عطفاً على النجاحات التي حققها البرنامج خلال مواسمه الثلاثة الماضية، فقد شهد في هذا الموسم العديد من المتغيرات، إذ ازدادت حلقاته من 15 إلى 30 حلقة، وذلك بسبب اتساع الرقعة الجغرافية التي يغطيها اليوم، الأمر الذي يدفعنا إلى بذل مزيد من الجهود في تقديم الخير والمساعدة لكل محتاج، بما يعطي أيضاً صورة مغايرة للأنماط التي اعتدناها في الأعمال الخيرية، التي تنتظر جهود المؤسسات الدولية، وكأن العمل الخيري حكر عليها فقط".

من السؤال إلى الاكتفاء

وفي خطوة ترمي إلى مواصلة حث المشاهدين والمتابعين على فعل الخير، الذي يجسد أجمل معاني التكاتف والتراحم الإنساني، تستعرض كاميرا "قوافل الخير" أمام متابعيها مشاهداً تنسج حكايات إنسانية تعكس حجم المعاناة التي يعيشها الكثير من الناس في ظل ظروف اقتصادية قاسية، وواقع اجتماعي مرير.

ولتحقيق تغيير في الواقع المعيشي لهؤلاء الناس، فإن حلقات البرنامج تتناول الأعمال الخيرية من جانبين، يركز أحدهما على المشاريع الخيرية المنتجة، أو التي على وشك الانتهاء، والتي يرغب المتبرعون برؤيتها على أرض الواقع بما يطمئن قلوبهم، فيما يبحث الجانب الآخر من البرنامج عن الحالات الآنية التي يلتقيها طاقم العمل أثناء تجواله برفقة مندوبي الجمعية والمؤسسات، حيث يتم تقديم العون الفوري لها.

ويرى حسن يعقوب أن أروع الأعمال الخيرية وأكثرها تركاً للأثر والنتيجة، هي تلك المشاريع الدائمة أو المنتجة التي تكفي المعوز حاجة السؤال، إذ إن هذا النوع من المساعدات لا يسهم فقط في كف الحاجة، بل إنها تغني عن السؤال، وتحقق الهدف الأبرز للبرنامج، وهو الانتقال بالمحتاجين من مرحلة السؤال إلى مرحلة الاكتفاء، بل والوصول بهم إلى مرحلة العطاء، ولعل هذا الأثر الكبير والتغيير الحقيقي الذي تتركه تلك المشاريع على المنتفعين بها، هو أكثر ما يسعدنا ويسعد المتبرعين بها.

تحديات وأخطار

ولا تخلو رحلات طاقم البرنامج من التحديات والأخطار التي يواجهونها، فعلى الرغم من الاستقبال الرائع الذي يحظى به فريق العمل في مختلف البلدان والمناطق التي يزورونها، إلا أنهم يواجهون أثناء قيامهم بهذا الواجب الإنساني والأخلاقي العديد من التحديات والأخطار، التي لا تتوقف عند الصعوبات الفنية، أو التفاعل مع قضايا الناس وأوضاعهم المعيشية الصعبة.

وأحد هذه المواقف الخطرة، كما يرويها حسن يعقوب، تتلخص بمطاردة إحدى عصابات الدرجات النارية لهم في النيجر، وهم في طريقهم إلى إحدى القرى لتوزيع سلال من الطعام خصصتها جمعية الشارقة التعاونية لهذ القرية، حيث أقدمت العصابة على الإحاطة بطاقم البرنامج والاستيلاء على تلك السلال والهرب.

"قوافل الخير" لا يبرز جانباً من الجهود التي تبذلها إمارة الشارقة في مساعدة الدول الفقيرة فحسب، لكنه يسعى أيضاً إلى استقطاب الفئات الشابّة نحو الأعمال التطوعية الخيرية، من أجل استثمار طاقاتهم وتوظيفها في الاتجاه الصحيح الذي يعكس القيم والمبادئ التي تنتهجها الإمارة ويحفظ هويتها الحضارية.