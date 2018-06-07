"أمسية شعرية" تتغنى بمناقب زايد على ضفاف خور الحمرية

الشارقة 24:

بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث وعلى ضفاف خور الحمرية، أحيا الشاعران عبيد بن صندل وسلطان بن غافان أمسية شعرية تراثية ضمن مجلس الحمرية الرمضاني، حيث تغنيا بمكانة مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية على أهمية المجلس الرمضاني، الذي أصبح أحد أهم وسائل التواصل، إذ يجمع مختلف شرائح المجتمع، مشيراً لدوره الفاعل في تعزيز القيم وترسيخ العادات الأصيلة.

وأشاد بجهود الشاعرين، وبمكانتها في الساحة الشعبية التراثية وحرصهما على إحياء التقاليد الشعرية.

وقدم الشاعران عبيد بن صندل وسلطان بن غافان عدداً من القصائد الشعرية النبطية، حيث تناولت مجمل القصائد مناقب وصفات الشيخ زايد خلال لقائهما به في حياته.

وأشارا إلى مناقبه، وما قدمه من خير وعطاء، وأكدا أن أياديه البيضاء امتدت لتعم دول العالم.

كما أثنى مبارك راشد الشامسي على جهود الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث على التعاون الكبير في تنظيم هذه الأمسية الشعرية.