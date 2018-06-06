حاكما الشارقة وعجمان يُعزيان بوفاة عائشة بنت علي النعيمي

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء الأربعاء، واجب العزاء بوفاة الشيخة عائشة بنت علي النعيمي، والدة محمد بن حمدان بن خادم، وراشد بن حمدان بن خادم.

حضر بجانب سموهما، مجلس العزاء المقام في منطقة الطلاع بالشارقة، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الثقافة والسياحة، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ الدكتور فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، والشيخ ماجد بن حمد القاسمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، والشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، والشيخ خالد بن صقر القاسمي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة التنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني، والشيخ محمد بن عبد الله بن محمد القاسمي.

كما حضر المجلس، عبد الرحمن بن علي الجروان مستشار الديوان الأميري بالشارقة، وعدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية ورجال الأعمال وجموع المعزين.