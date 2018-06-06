أشغال الشارقة تنجز حديقة المفرق في كلباء

الشارقة 24 – وام:

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، الأعمال الإنشائية في حديقة المفرق بكلباء، وقامت بتسليمها للبلدية في المدينة، بتكلفة 2.5 مليون درهم، لتكون إضافة جديدة إلى منظومة الحدائق والمتنزهات، التي تقوم بتنفيذها الدائرة، لإيجاد متنفسات جديدة في مختلف أنحاء الإمارة.

وأوضح المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة، أن المشروع يعتبر حلقة من سلسلة حلقات تطويرية جاءت، ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إطار تلبية احتياجات سكان مدينة كلباء، وتوفير كل الخدمات لهم، وضمن الخطة التنموية الخاصة بدائرة الأشغال، لتلبية احتياجات المجالس البلدية، وتزامناً مع انضمام إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية لكبار السن وصديقة للطفل.

من جانبه، أوضح المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بالدائرة، أنه تم تزويد الحديقة الممتدة على مساحة 9371 متراً مربعاً، بكافة وسائل الراحة والترفيه، وتضم مضماراً للجري بطول 523 متراً وعرض 3 أمتار، وملعباً لكرة القدم، بالإضافة إلى غرفة للحارس، وأخرى للخدمات، ودورات مياه للنساء، وألعاب الأطفال، مع إنشاء أسوار ديكورية تحيط بالحديقة.