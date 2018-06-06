النداس يترأس اجتماع "إدارات العمليات الشرطية" بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

عقدت الإدارة العامة للعمليات الشرطية لشرطة الشارقة، بمقرها بالقيادة، اجتماعها الرابع، الذي ترأسه العميد علي سيف النداس مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، وذلك بحضور مدراء الإدارات المعنية، للاطلاع على أبرز المؤشرات، والوقوف على ما تم تحقيقه من توصيات سابقة، ضمن خطط العمل الموضوعة مسبقاً وبيان النتائج المتحصلة خلال النصف الأول للعام الجاري، ومناقشة الخطط الموضوعة لما تبقى من 2018، وقد جاءت النتائج إيجابية في معظم مؤشراتها، متفوقة على المستهدفات الموضوعة للعام السابق 2017 في الموضوعات الأمنية والشرطية بصورة عامة، وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطط والمبادرات لما تبقى من العام، والعمل على أفضل النتائج لتحقيق المزيد من الأمن لأفراد المجتمع، تنفيذاً لرؤية وزارة الداخلية في جعل دولة الإمارات، من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

ودعا العميد النداس مدراء الإدارات، لمواصلة جهودهم الحثيثة التي يكللها النجاح دائماً، بما ينعكس على أمن واستقرار المجتمع.